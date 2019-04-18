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    Главная / Торги / Заключение договора на поставку металлолома

    Заключение договора на поставку металлолома

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927529Дата и время окончания срока приема заявок ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлолома КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение договора на поставку металлолома

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заключение договора на поставку металлолома

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлолома

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927529Подведение итогов не позднее ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлолома Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлолома

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.10.1

    Продукты из железа и стали основные; шлак, дросс, лом и отходы черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом углеродистый габаритный 3А (500х500х800мм) "

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Лом углеродистый габаритный 3АЖД (500х500х800мм) "

    Кол-во: 1200

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