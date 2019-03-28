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Номер извещения
ГП927526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапан воздушный утепленный КВУ-С-В во взрывозащищенной оболочке 210(выс)х400(шир) с электроприводом Belimo BLF230
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2902
Факс
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Адрес электронной почты
Zaharova.IA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Клапан воздушный утепленный КВУ-С-В во взрывозащищенной оболочке 210(выс)х400(шир) с электроприводом Belimo BLF230 - 15 шт. Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927526Подведение итогов не позднее Клапан воздушный утепленный КВУ-С-В во взрывозащищенной оболочке 210(выс)х400(шир) с электроприводом Belimo BLF230 - 15 шт. Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИСгород Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапан воздушный утепленный КВУ-С-В во взрывозащищенной оболочке 210(выс)х400(шир) с электроприводом Belimo BLF230 - 15 шт. Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться. После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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