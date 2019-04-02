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Номер извещения
31907681167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48235 4-49-36
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@zavod-zvezda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матросова Наталия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 09:00 GMT +302.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907681167Дата и время окончания срока приема заявок Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец" Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907681167Дата и время вскрытия заявок Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец" Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681167Подведение итогов не позднее Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец" Российская Федерация, 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, дом 80.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Притирка гребных винтов по конусу гребных валов на ледокольном буксире РБТ проекта 378 "Борец"
Начальная цена
250 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
33.15.10.000
33.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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