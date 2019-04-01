www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927534
Уникальный номер закупки
94/25.03.19/ПТМ/КО/Э
Наименование закупки
94/25.03.19/ПТМ/КО/Э Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗель Next А64R45- 2шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927534Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗель Next А64R45- 2шт.Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927534Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗель Next А64R45- 2шт.Салават
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927534Подведение итогов не позднее Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗель Next А64R45- 2шт.Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗель Next А64R45- 2шт.
Начальная цена
4 981 619,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
77.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗон NEXT C41R16. 2 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 15:30 GMT +301.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927534Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗон NEXT C41R16. 2 штСалават
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 07:0002.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927534Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗон NEXT C41R16. 2 штСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2019 12:0007.05.2019 12:0007.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927534Подведение итогов не позднее Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗон NEXT C41R16. 2 штСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по предоставлению финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортного средства: ГАЗон NEXT C41R16. 2 шт
Начальная цена
8 119 442,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
77.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.