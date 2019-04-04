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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907681684
Уникальный номер закупки
32019
Наименование закупки
Канцтовары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38 доб. 1180
Факс
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Адрес электронной почты
omts@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцтовары
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцтовары
Начальная цена
600 936,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
32.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3954
Кол-во: 3954
Кол-во: 1210
Кол-во: 635
Кол-во: 699
Кол-во: 257
Кол-во: 1304
Кол-во: 343
Кол-во: 2210
Кол-во: 2770
Кол-во: 821
Кол-во: 1133
Кол-во: 903
Кол-во: 797
Кол-во: 749
Кол-во: 855
Кол-во: 909
Кол-во: 1056
Кол-во: 100
Кол-во: 80
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