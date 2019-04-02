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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907681056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключить договор поставки инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электроинструмента и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электроинструмента и комплектующих
Начальная цена
459 285,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) и проектом договора (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) и проектом договора (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
25.73
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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