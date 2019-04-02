Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок) и проектом договора (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок)