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    Главная / Торги / Поставка хомутов ремонтных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка хомутов ремонтных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907689363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907689363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хомутов ремонтных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение 1 - Техническое задание

    Приложение 4 - Критерии и порядок оценки

    Приложение 2 - Проект договора

    Приглашение

    Приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6262

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    a.romashko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ромашко Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.201924.06.2019 12:0024.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907689363Подведение итогов не позднее Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    2 802 606,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.190

    Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Приложение 2 - Проект договора

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (835-855) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (805-825) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (755-775) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (730-750) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (705-725) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (625-645) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (600-620) L=500 мм ,шпилька М16, гайка М16 (высота 24 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (586-606) L=500 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (568-588) L=500 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (545-565) L=500 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (520-540) L=500 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (500-520) L=500 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (488-508) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (468-488) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (457-477) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (440-460) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (420-440) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (404-424) L=400 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (390-410) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (376-396) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (365-385) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (348-368) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (340-360) L=300 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (334-354) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (322-344) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Хомут ремонтный двухзамковые (273-293) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Хомут ремонтный однозамковый (335-346) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Хомут ремонтный однозамковый (324-334) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Хомут ремонтный однозамковый (320-330) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Хомут ремонтный однозамковый (315-326) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Хомут ремонтный однозамковый (294-304) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Хомут ремонтный однозамковый (280-290) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Хомут ремонтный однозамковый (271-281) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Хомут ремонтный однозамковый (261-271) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Хомут ремонтный однозамковый (252-262) L=300 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Хомут ремонтный однозамковый (243-253) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Хомут ремонтный однозамковый (228-240) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Хомут ремонтный однозамковый (222-233) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Хомут ремонтный однозамковый (219-230) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Хомут ремонтный однозамковый (215-226) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Хомут ремонтный однозамковый (209-220) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Хомут ремонтный однозамковый (200-210) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Хомут ремонтный однозамковый (193-203) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Хомут ремонтный однозамковый (180-191) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Хомут ремонтный однозамковый (176-186) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Хомут ремонтный однозамковый (168-180) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Хомут ремонтный однозамковый (165-175) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Хомут ремонтный однозамковый (159-170) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 49"

    "Хомут ремонтный однозамковый (151-161) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Хомут ремонтный однозамковый (145-155) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Хомут ремонтный однозамковый (139-150) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Хомут ремонтный однозамковый (133-144) L=200 мм ,шпилька М14, гайка М14 (высота 21 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Хомут ремонтный однозамковый (125-135) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Хомут ремонтный однозамковый (120-131) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Хомут ремонтный однозамковый (118-128) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Хомут ремонтный однозамковый (113-123) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Хомут ремонтный однозамковый (108-118) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 58"

    "Хомут ремонтный однозамковый (102-112) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Хомут ремонтный однозамковый (98-108) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Хомут ремонтный однозамковый (87-97) L=200 мм ,шпилька М12, гайка М12 (высота 18 мм)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 61"

    "Хомут ремонтный однозамковый (95-104) L=200 мм"

    Кол-во: 8

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    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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