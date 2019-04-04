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Номер извещения
31907689363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хомутов ремонтных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6262
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.romashko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ромашко Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хомутов ремонтных для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
2 802 606,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Информационной картойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
25.94.11.190
25.94
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 140
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 140
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 8
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