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Номер извещения
31907682238
Уникальный номер закупки
2 ЭА-223-2019
Наименование закупки
Поставка мебели для учебных корпусов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-47-18
Факс
Адрес электронной почты
ProfL21@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для учебных корпусов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907682238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для учебных корпусовНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.04.2019 23:5912.04.2019 23:5912.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907682238Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели для учебных корпусовНижний Новгород
Дата и время проведения
15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907682238Дата и время проведения Поставка мебели для учебных корпусовНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 23:5916.04.2019 23:5916.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907682238Подведение итогов не позднее Поставка мебели для учебных корпусовНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для учебных корпусов
Начальная цена
269 993,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стол ученический 2-местный, гр.6-45 шт. Стул ученический гр.6-150 шт. Шкаф широкий закрытый-7 шт. Шкаф широкий-3 шт. Тумба подкатная с 3-мя ящиками-5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603950, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6, ГБПОУ «НРТК»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
31.01.12.190
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 150
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 5
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