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    Главная / Торги / Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150

    Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927577Дата и время окончания срока приема заявок Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 07:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    ремонтная ведомость

    документы

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 906 372-91-17

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927577Дата и время окончания срока приема заявок Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927577Дата и время вскрытия заявок Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927577Подведение итогов не позднее Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927577Подведение итогов не позднее Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендовано постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    33.12.23.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение пуско-наладочных работ при проведении капитального ремонта стана 150"

    Кол-во: 0

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