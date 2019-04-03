Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется отдельными партиями по предварительной письменной заявке от Покупателя в течение 5-и рабочих дней с момента ее направления, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №54/036-2019). Оплата за Товар производится после приемки Товара Покупателем в течение 20 банковских дней с момента приемки товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) уполномоченными представителями сторон.