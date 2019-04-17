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    Главная / Торги / Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 11:0017.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927518Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей из давальческого сырья ЗаказчикаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927518

    Уникальный номер закупки

    253

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Эскиз 157

    эскиз 154

    эскиз 055

    приложение 2

    типовая форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    извещение253

    приложение1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    K.Trofimov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:3030.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927518Подведение итогов не позднее Изготовление деталей из давальческого сырья ЗаказчикаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление деталей из давальческого сырья Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка к месту выполнения работ и доставка результата работ до склада ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург осуществляется силами и за счет ПодрядчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал 055"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Вал шестерня 8.154"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Вал ведущий 8.157"

    Кол-во: 6

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