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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 272-63-21
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокорина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 06:00 GMT +323.04.2019 06:0023.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927510Дата и время окончания срока приема заявок 0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2019 06:0023.04.2019 06:0023.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927510Дата и время вскрытия заявок 0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.06.2019 10:0010.06.2019 10:0010.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927510Подведение итогов не позднее 0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажаЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0696/2018 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
346713, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт «Платов»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
22.21.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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