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Номер извещения
31907684300
Уникальный номер закупки
219676
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Покрытия лакокрасочные"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покрытия лакокрасочные
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покрытия лакокрасочные
Начальная цена
11 917 397,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
20.30.12.130
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.8
Кол-во: 2.7
Кол-во: 23
Кол-во: 789.11
Кол-во: 33.6
Кол-во: 12977.18
Кол-во: 114.484
Кол-во: 8.1
Кол-во: 29.7
Кол-во: 42.4
Кол-во: 5
Кол-во: 74.06
Кол-во: 4.7
Кол-во: 29.7
Кол-во: 7.4
Кол-во: 8.1
Кол-во: 8.1
Кол-во: 25.3
Кол-во: 16.514
Кол-во: 7
Кол-во: 121.6
Кол-во: 31.8
Кол-во: 215
Кол-во: 32.4
Кол-во: 486.194
Кол-во: 6.865
Кол-во: 761.87
Кол-во: 1420.542
Кол-во: 3.7
Кол-во: 66.21
Кол-во: 13.8
Кол-во: 30294.36
Кол-во: 2606.24
Кол-во: 11479.24
Кол-во: 30848.96
Кол-во: 55967.469
Кол-во: 84.061
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 95.9
Кол-во: 5
Кол-во: 8.1
Кол-во: 10.8
Кол-во: 29.7
Кол-во: 212
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 15
Кол-во: 85
Кол-во: 197.6
Кол-во: 145.8
Кол-во: 354.7
Кол-во: 89.1
Кол-во: 16.2
Кол-во: 40.5
Кол-во: 27
Кол-во: 59.4
Кол-во: 8.1
Кол-во: 213.3
Кол-во: 30.2
Кол-во: 5.1
Кол-во: 64.8
Кол-во: 180
Кол-во: 20.5
Кол-во: 21
Кол-во: 63
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Кол-во: 8
Кол-во: 192
Кол-во: 982
Кол-во: 168
Кол-во: 6760
Кол-во: 7280
Кол-во: 7800
Кол-во: 750
Кол-во: 3
Кол-во: 8.6
Кол-во: 20
Кол-во: 13.5
Кол-во: 5.2
Кол-во: 110
Кол-во: 12.6
Кол-во: 120
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