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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927505Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927505

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/19-0003-0024-0066-ЗЗ/18-0516

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗРА-ДТ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6321

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927505Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 12:0015.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927505Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 18:0007.10.2019 18:0007.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927505Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 18:0007.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927505Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без авансирование, отсрочка платежа 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан проходной мембранный с электромагнитным приводом фланцевый 15кч 848 п1 ДУ25; РУ2,5(25)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый проходной КШПМПВ1-80-40-70 У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Вентиль Ду 15 Ру 16 М G 1/2"-М G1/2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 50-16 DN 50 PN 16 кгс/см² 30с41нж в сборе с КОФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Клапан 19с15нжДу150 Ру16 в сборе с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 150-16 нж DN 150 PN 16 кгс/см² 30нж41нж в сборе с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-40 DN 100 PN 40 кгс/см² 30с15нж в сборе с КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-16 нж DN 100 PN 16 кгс/см² 30нж41нж в сборе с КОФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-16 DN 100 PN 16 кгс/см² 30с41нж в сборе с КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Вентиль манометрический типа ВМ5(ВМ5.00.000ПС) или ВМ6(ВМ6*21.00.000.К2ПС)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Вентиль манометрический типа ВМ5(ВМ5.00.000ПС) или ВМ6(ВМ6*21.00.000.К2ПС)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Огнепреградитель ОП100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый СМ.Ф.050.025"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кран шаровый КШ 100х16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Тройник 114*8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Тройник 57*5 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Переход К-114*8-89*6 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Переход К-114*8-57*5 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Переход К-89*6-57*6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Отвод 90-159*8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Отвод 90-114*8"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Отвод 90-89*8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Отвод 90-76*6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Отвод 90-57*5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Электроприводной шаровой кран КШТВ 16-200 с МЭОФ 250/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Электроприводной шаровой кран КШТВ 16-150 с МЭОФ 250/25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Электроприводной шаровой кран КШТВ 16-100 с МЭОФ 250/25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой трехходовой SS316 ABRA-BV-15-015 T-порт DN15/40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой трехходовой SS316 ABRA-BV-15-015 T-порт DN15/40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Тройник равнопроходный 89*8 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Тройник равнопроходный 89*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Тройник равнопроходный 57*8 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Тройник равнопроходный 57*6 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Тройник равнопроходный 219*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Тройник равнопроходный 159*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Тройник равнопроходный 159*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Тройник равнопроходный 150*8 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Тройник равнопроходный 114*12 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тройник равнопроходный 114*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Тройник равнопроходный 114*10 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Тройник равнопроходный 108*8 ГОСТ 17373-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Сферические заглушки 114х8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Переход 108х 89 (Ду 100/80) ст.20 стенка 8мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Переход 108х 89 (Ду 100/80) ст.20 стенка 8мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Переход 89х 57 (Ду 80/50) стенка 6мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Переход 89х 57 (Ду 80/50) стенка 6мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Переход 89х 57 (Ду 80/50) стенка 6 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Переход 89х 114 (Ду 80/100) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Переход 89х 114 (Ду 80/100) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Переход 219х 273 (Ду 200/250) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Переход 159х 219 (Ду 150/200) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Переход 159х 114 (Ду 150/100) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Переход 159х 114 (Ду 150/100) стенка 10 мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Переход 159х 108 (Ду 150/100) стенка 8мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Переход 159х 108 (Ду 150/100) стенка 8мм ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Отвод 90° 89*8 СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Отвод 90° 89*8 СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Отвод 90° 89*8 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Отвод 90° 76*8 СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Отвод 90° 76*8 СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Отвод 90° 57*8 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Отвод 90° 50*8 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Отвод 90° 273*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Отвод 90° 219*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Отвод 90° 159*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Отвод 90° 159*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Отвод 90° 114*14 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Отвод 90° 114*14 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Отвод 90° 114*12 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Отвод 90° 114*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Отвод 90° 114*10 сталь СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Отвод 90° 108*8 СТ20 ГОСТ 17375-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Кран шаровый латунный муфтовый полнопроходной d=15мм Ру-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Задвижка шиберная ЗМС1 65х210 ХЛ с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Задвижка стальная ЗКЛ2-40 30с15нж Ду80 Ру40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Задвижка стальная ЗКЛ2-40 30с15нж Ду50 Ру40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Задвижка стальная ЗКЛ2-40 30с15нж Ду150 Ру40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Задвижка стальная ЗКЛ2-40 30с15нж Ду100 Ру40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Задвижка ЗКЛ-80х40 с КОФ ГОСТ 15150-69 ХЛ1 Сталь 20ГЛ с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Задвижка ЗКЛ-50х40 с КОФ ГОСТ 15150-69 ХЛ1 Сталь 20ГЛ с КОФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Задвижка ЗКЛ-200х16 с КОФ ГОСТ 15150-69 ХЛ1 Сталь 20ГЛ с КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Задвижка ЗКЛ-100х40 с КОФ ГОСТ 15150-69 ХЛ1 Сталь 20ГЛ с КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Задвижка ЗКЛ-100х16 ГОСТ 15150-69 ХЛ1 Сталь 20ГЛ с КОФ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Задвижка ЗДШ 65*140 t от -60 до +120 климат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Задвижка ЗД 65х210"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Задвижка дисковая 65*140 t от -60 до +120 климат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Вентиль игольчатый выс.давл.d=15мм Ру-160 15нж54бк со сбросом давления"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Пружина №75 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Пружина №73 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Пружина №72 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Пружина №53 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Пружина №32 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Пружина №31 сталь 50ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Фланцы 100*40"

    Кол-во: 8

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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    4 781 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237048
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    593106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225947
    Детали трубопроводные
    Детали трубопроводные
    591579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225928
    Клапан запорный
    Клапан запорный
    592908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211075747
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    592572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    268 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225851
    Арматура трубопроводная_задвижки
    Арматура трубопроводная_задвижки
    592566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211074506
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    592537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    16 258 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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    Гарантия на исполнение контракта
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