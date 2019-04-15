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Номер извещения
ГП927505
Уникальный номер закупки
ЗЗ/19-0003-0024-0066-ЗЗ/18-0516
Наименование закупки
Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6321
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927505Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 12:0015.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927505Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 18:0007.10.2019 18:0007.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927505Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и деталей трубопроводов для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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