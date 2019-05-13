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Номер извещения
ГП927707
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Трубы б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС инж".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1466
Факс
--
Адрес электронной почты
n.erohina@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерохина Нина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2019 15:00 GMT +313.05.2019 15:0013.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927707Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж". Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2019 15:0013.05.2019 15:0013.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927707Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж". Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 14:0030.05.2019 14:0030.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927707Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж". Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 14:0030.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927707Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж". Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку: Труба б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС Инж".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
27.22.10.916
24.20.21.000
24.20.13.160
24.20.12.130
42.11
Документация лота
Кол-во: 80
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