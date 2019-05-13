Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Трубы б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС инж".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927707 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Трубы б.у стальная Диаметр 1620х14,15,16 (обработанная пескоструйкой и с фаской) для нужд ООО "АРКС инж". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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