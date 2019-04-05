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Номер извещения
ГП927540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2777
Факс
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Адрес электронной почты
Kukunina.EA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукунина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927540Подведение итогов не позднее Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ" город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения. годовая потребность.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Октябрьский склад 702 ООО "ОЗНА-ОМЗ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
22.19.20.111
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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