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    Главная / Торги / Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная)

    Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 07:1705.04.2019 07:17Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927540Дата и время окончания срока приема заявок Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ" город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2777

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kukunina.EA@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукунина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927540Подведение итогов не позднее Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ" город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная) годовая потребность. После проведения тендера заключение договора с ООО "ОЗНА-ОМЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения. годовая потребность.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Октябрьский склад 702 ООО "ОЗНА-ОМЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента поставки. Срок поставки не более 5-ти дней дня с момента подачи заявки. Доставка ТМЦ осуществляется силами поставщика и включена в цену.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    22.19.20.111

    Смеси резиновые

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса из резиновой смеси ИРП-1293,группа VII-2в-6(вальцованная)"

    Кол-во: 24

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    Лоты:
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