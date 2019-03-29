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Номер извещения
ГП927503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-55-09
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
tatarchenko@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татарченко Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 14:00 GMT +329.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927503Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкойСаратов
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 14:0029.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927503Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкойСаратов
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927503Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкойСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка траверсы для транспортировки стекла с подставкой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
410041, Россия, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
28.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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