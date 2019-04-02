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    Главная / Торги / Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS

    Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680620Дата и время окончания срока приема заявок Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907680620

    Уникальный номер закупки

    149

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация №149

    проект договора

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 16:0004.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680620Подведение итогов не позднее Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тряпки микрофибровые для каучукового сгона TASKI OPTI MOP MICRO CLOTHS

    Начальная цена

    183 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    13.92.29.110

    Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 1

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