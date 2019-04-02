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    Главная / Торги / выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»

    выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 02:0002.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680461Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907680461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация закупки

    смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАУ Молодежный центр Искра
    Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра

    Юридический адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Почтовый адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Контактный телефон

    +7 3022 21-79-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yurist.iskra@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальшин Вячеслав Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 02:00 GMT +302.04.2019 02:0002.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680461Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» Чита

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 04:0002.04.2019 04:0002.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907680461Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» Чита

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 05:0002.04.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680461Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус» Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту Детского оздоровительного лагеря «Парус»

    Начальная цена

    3 258 512,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ Молодежный центр Искра
    Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра

    Адрес местонахождения

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    доументация закупки

    25.03.2019

    смета

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 0

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