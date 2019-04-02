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Номер извещения
31907680341
Уникальный номер закупки
128/25.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
128/25.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка щеток электрических
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
60umv@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка электрических щеток ПГУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 15:30 GMT +302.04.2019 15:3002.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических щеток ПГУСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 06:0003.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907680341Дата и время вскрытия заявок Поставка электрических щеток ПГУСалават
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 12:0013.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680341Подведение итогов не позднее Поставка электрических щеток ПГУСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрических щеток ПГУ
Начальная цена
1 144 110,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
27.11.61.110
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 220
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