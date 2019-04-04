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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:5904.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907684216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа Согласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907684216

    Уникальный номер закупки

    219 631

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Пункты редуцирования газа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма описания поставляемого товара № 219 631 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений № 219 631 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №219 631.docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №219 631.docx

    Форма Коммерческого предложения № 219 631 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684216Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа Согласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Начальная цена

    1 246 338,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт газорегуляторный шкафной "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пункт редуцирования газа шкафной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пункт редуцирования газа шкафной "

    Кол-во: 1

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