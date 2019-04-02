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Номер извещения
31907680642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка природного газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
avolkova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
г.Пермь, Комсомольский просепкт, 93
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка природного газа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 09:00 GMT +302.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка природного газа г.Пермь, Комсомольский просепкт, 93
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907680642Дата и время вскрытия заявок Поставка природного газа г.Пермь, Комсомольский просепкт, 93
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка природного газа
Начальная цена
21 976 284,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
109 881,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4400 тысяч м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
35.23.10.120
35.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4400
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