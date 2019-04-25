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Номер извещения
ГП927495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Почтовый адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Контактный телефон
+7 843 259-28-10 доб. 1104
Факс
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Адрес электронной почты
rodion.zavorotchenko@agrosila-holding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заворотченко Родион Не
Место рассмотрения предложений
Актанышский район
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Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2019 12:00 GMT +325.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудованиеАктанышский район
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927495Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудованиеАктанышский район
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927495Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудованиеАктанышский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для переработки (утилизации) куриного помета производства ООО «Челны-Бройлер» в органическое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в извещении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в извещенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АГРОСИЛА
Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА
Адрес местонахождения
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
38.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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