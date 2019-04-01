Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией — до 30.06.2019г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно. 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная), денежными средствами на расчетный счет Поставщика.