на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679822 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru