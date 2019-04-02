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Номер извещения
31907679822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Почтовый адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Контактный телефон
+7 912 775-64-99
Факс
Адрес электронной почты
uralochkazapros@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Федосова Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.04.201904.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679822Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации проживания и питания во время проведения «Финала четырех» по водному поло среди женских команд, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Начальная цена
648 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кириши, Ленинградская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ СШОР № 8
Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8
Адрес местонахождения
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160
Кол-во: 200
Кол-во: 40
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