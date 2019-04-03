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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3091
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
VPantushin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантюшин Владислав Юльевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 14:00 GMT +303.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927492Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии" Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 14:0003.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927492Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии" Москва
Подведение итогов не позднее
01.05.2019 12:0001.05.2019 12:0001.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927492Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению 2 этапа Конкурса "Лучший по профессии"
Начальная цена
10 230 132,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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