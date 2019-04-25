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    Главная / Торги / Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»

    Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927489Дата и время окончания срока приема заявок Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар» Актанышский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Прлиожение 3

    Приложение 2

    Извещение

    ТЗ

    Изменения в извещении

    контакты для связи

    Изменения в извещении

    обязательные документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Юридический адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Почтовый адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Контактный телефон

    +7 843 259-28-10 доб. 1104

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rodion.zavorotchenko@agrosila-holding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заворотченко Родион Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Актанышский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    сахар

    Список лотов

    Лот 1

    Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2019 12:00 GMT +325.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927489Дата и время окончания срока приема заявок Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар» Актанышский район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927489Дата и время вскрытия заявок Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар» Актанышский район

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927489Подведение итогов не позднее Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар» Актанышский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927489Подведение итогов не позднее Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар» Актанышский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в извещении

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Адрес местонахождения

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Классификатор ОКПД2

    38.2

    Услуги по обработке и утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка (утилизация) жома свекловичного сырого производства ОАО «Заинский сахар»"

    Кол-во: 1

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