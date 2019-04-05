Поставка гидравлических гильотинных ножниц, проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100,00% оплата от стоимости Оборудования в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация соответствия ТР ТС), оплата в размере 100,00% от стоимости Работ в течение 30 (тридцати ) дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Все платежи производятся в рублях по текущему курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение Работ Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.