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    Главная / Торги / Электроаппаратура, электрооборудование 2 кв.

    Электроаппаратура, электрооборудование 2 кв.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2019 09:0022.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927578Дата и время окончания срока приема заявок Электроаппаратура на 2 кв.ИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроаппаратура, электрооборудование 2 кв.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 07:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Спецификация

    Договор

    Документация

    Выпрямитель

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-07-06

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    loginovoa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинов Олег Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроаппаратура на 2 кв.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 09:0028.06.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927578Подведение итогов не позднее Электроаппаратура на 2 кв.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроаппаратура на 2 кв.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г.ИжевскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки на склад покупателя в течение 60 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    26.03.2019

    Договор

    26.03.2019

    Документация

    26.03.2019

    Выпрямитель

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта расширения VW3A3501 Шнайдер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Карта расширения VW3A3201 Шнайдер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Реостат балластный РБ-306"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Маркировочный шильдик TM-I 20MC уп. 400 шт синий Weidmuller"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Маркировочный шильдик TM-I 20MC уп. 400 шт красный Weidmuller"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Маркировочный шильдик TM-I 20MC уп. 400 шт белый Weidmuller"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Маркер для провода WTP 3-20 4-35mm Weidmuller"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Маркер для провода WTP 1-20 0.75-6mm Weidmuller"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 9"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ N ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 9 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 8 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 7 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 6 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 5 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 4 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 3 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 2 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 1 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Маркировка МК2-4мм упаковка символ 0 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Выкл. ВМ63-3Z16 КЭАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Разъём ШР32П83Г3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Разъём ШР32У83Г3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Блок зажимов БЗН27, 4 зажима, 63А, 10мм, "

    Кол-во: 178

    "Позиция 24"

    "Джойстик 077M4S4TX8, 3, 5, 7 фикс. 4+4 позиция 0 в центре, функция Х 8НЗ+8НО, GE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Джойстик 077M4S4TX88B функция N, GE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Джойстик 077M2S2TX44 2+2 позиция 0 в центр, функция Х 4НЗ+4НО, GE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Лампа СКЛ14-Б-К-3-Z 220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Лампа СКЛ11-Б-3-220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Лампа СКЛ11-Б-3-220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Наконечники ТМЛ 240"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Наконечник гильза 2,5-08 (2508)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "Наконечник гильза 1,5-08 (1508)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Наконечник гильза 1,0-12 (1012)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Наконечник гильза Е0,75-08 (7508)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Наконечник гильза Е0,5-08 (5008)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "Трубка MDT-A 90,36 код 120604-00002 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Трубка MDT-A 70/26 код 120603-00001 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Трубка MDT-A 50/18 код 120602-00002 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Трубка MDT-A 38/12 код 120602-00001 производитель 3М"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Трубка MDT-A 32/ код 120601-00004 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Трубка MDT-A 27/8 код 120601-00003 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Трубка MDT-A 19/6 код 120601-00002 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Трубка MDT-A 12/3 код 120601-00001 производитель 3М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Выкл. ВА47-63 3Р 63А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Выключатель АЕ-2066-100-00 У3А 63А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Блок-контакт Шнайдер ZBE-102"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Концевой выкл. OMRON WLCA2-THG A600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Концевой выкл. EAE 1.5 Micro Switch L324"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Выпрямительный блок Ecia typ U230 (приложен файл)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Розетка Finder 94040SMA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Катушка для клапана EVS7-6-FG-D-3CV0-Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Катушка для клапана GZ45-4 24V R900021389"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Лента клеевая HMT200A 2x0.25 рулон 50м"

    Кол-во: 250

    "Позиция 54"

    "Лента термоусаживаемая 50х08-1,1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Авт.выкл. ВМ63-3D2 КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Реле Schrack V23092-A1024-A301 24VDC"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Контактный мост КПЕ-КПД4 126510 42369 04.00 Apex No 2D21667"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "Контакт неп.КПЕ-КПД6 126771 42357 03.00 Apex No 2D21653"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Контакт непод. КПЕ-КПД7 112317 42367 03.00 Apex No 2D41383"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Контакт непод.КПЕ-КПД4 126513 42369 03.00 Apex No 2D21666"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Контактодержатель КПД6 261387 42357 10.00(42357 20.00) Apex No 2D31137"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Лампы BLS10-ADDS-024-K06"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Лампы BLS10-ADDS-024-K04"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Лампы BLS10-ADDS-024-K05"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Катушка CL429-DC24V-21W 21.48V DIN43650A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Разъём для катушки SP-667-24 DIN43650"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Реле ОВЕН ПР110-220.12ДФ.8Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Вилка евро с заземлением 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Розетка 1ОП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Выкл. АП50Б-3МТ 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Выкл. АП50Б-2МТ 10А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Блок питания БПН-1002 УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Реле Schrack RT114024 24VDC"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Розетка для реле OMRON PYF 14A-N"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Реле OMRON MY4IN 220/240 VAC(S)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Реле OMRON MY4IN 24 VDC(S)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Реле OMRON G2RV-SL700 AC/DC 24V"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Клемма WAGO 222-415"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Клемма WAGO 222-413"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Клемма WAGO 222-412"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Кнопка XB4 BS8445"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Переключатель XB7NG21"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Реле РП-21 МН ~220В, розетка типа 3, 4 перекл. контакта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Реле РП-21 МН =220В, розетка типа 3, 4 перекл. контакта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Переключатель ПК16-11-С2029 УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Лампа XB7EV05MP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Лампа XB7EV04MP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Лампа XB7EV03MP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Разъём Balluf KPL- DOSE 5P S 715/B-COD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Разъём Balluf KPL-DOSE 5P SERIE 715/B-COD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Вставки троллейбусные угольные ФР8550 27,5х87х19"

    Кол-во: 200

    "Позиция 94"

    "Вставки троллейбусные меднографитовые ВТП ИГЛТ.741681.002 (N) 87х28х19"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Рубильник РЕ19-43-31120 1600А "

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Переключатель ПКУ3-12С-2001У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Переключатель ПКУ3-12А-2016У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Переключатель ПКУ3-11С-0102У2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Переключатель ПКУ3-12С-2024У2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Переключатель ПКУ3-12Л-3033У2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Переключатель ПКУ3-12Л-3035У2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Переключатель ПКУ3-12Ф-3044У3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Переключатель ПКУ3-12А-4005У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Переключатель ПКУ3-12Л-4005У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Переключатель ПКУ3-12А-5040У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Переключатель ПКУ3-12У-4053У2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Переключатель УП5313-Л146"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Переключатель УП5314-А246"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Переключатель УП5311-А187"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Переключатель УП5312-С202"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Переключатель УП5313-С142"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Переключатель УП5312-С86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Переключатель УП5311-С225"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Переключатель ПКУ3-12А-2015 У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Переключатель ПКУ3-14С-2001 У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Переключатель ПКУ3-11С-2073 У2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Катушка для КТ6023 220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Кабель-канал перфорированный 40х60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Кабель-канал перфорированный 60х60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Авт.выкл. ВА47-29 3П 25А кат. D КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Авт.выкл. ВА47-29 3П 16А кат. D КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Авт.выкл. ВА47-29 3П 10А кат. D КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Авт.выкл. ВА47-29 3П 6А кат. D КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Авт.выкл. ВА47-29 3П 4А кат. D КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Пускатель ПМЛ 1561 ДМ УХЛ4Б кат. 380в"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Пускатель ПМА2561 М УХЛ4Б кат. 380в"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Дин-рейка 2 метра"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Наконечник НШВИ-2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 129"

    "Наконечник ТМЛ-6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 130"

    "Наконечник ТМЛ-4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 131"

    "Стяжка нейлоновая 4х200"

    Кол-во: 200

    "Позиция 132"

    "Стяжка нейлоновая 8х300"

    Кол-во: 100

    "Позиция 133"

    "ЭПРА 1х36"

    Кол-во: 50

    "Позиция 134"

    "Блок-контакт Шнайдер ZBE-101"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Наконечники ТМЛ 180"

    Кол-во: 50

    "Позиция 136"

    "Наконечники ТМЛ 150"

    Кол-во: 200

    "Позиция 137"

    "Наконечники ТМЛ 120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Наконечники ТМЛ 95"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Наконечники ТМЛ 70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "Наконечники ТМЛ 50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 141"

    "Наконечники ТМЛ 35"

    Кол-во: 300

    "Позиция 142"

    "Наконечники ТМЛ 25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 143"

    "Наконечники ТМЛ 16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Наконечники ТМЛ 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Наконечники ТМЛ 6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 146"

    "Наконечники ТМЛ 4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 147"

    "Источник питания РИП-12-3/17М1-P-RS исп.50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Гофра ПНД 16 огнестойкость Е15-Е90"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Кабель-канал MEX 25x25 огнестойкость Е15-Е110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Коробка Гефест КМ-0(2К)-м-IP41 50х50х23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Монтажное устройство ИП 212-3СУМ-И"

    Кол-во: 24

    "Позиция 152"

    "Тепловентилятор Профтепло ТТ-12Т 380В 12кВт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Обогреватель Electrolux EOH/D-2209 2кВт 220В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 154"

    "Тепловая пушка Ballu BHP-9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Обогреватель BALLU BIN-T-1 1000ВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Розетка ССИ 114"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Вилка ССИ 014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Пускатель бесконтактный МСТ-310Р"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Переключатель ПЕ171 исп.2 У3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Клемма WAGO281-601"

    Кол-во: 300

    "Позиция 161"

    "Наконечник кольцевой НКИ 2-4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 162"

    "Наконечник кольцевой НКИ 2-3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 163"

    "Наконечник кольцевой НКИ 1,25-4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 164"

    "Наконечник кольцевой НКИ 1,25-3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 165"

    "Наконечник гильза НГИ 1,5-12"

    Кол-во: 400

    "Позиция 166"

    "Наконечник гильза НГИ 1,0-10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 167"

    "Наконечник гильза НГИ 0,75-10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 168"

    "Наконечник гильза НГИ 0,5-8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 169"

    "Переключатель УП5312-А513"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Крышка торцевая Klemsan NPP ASK2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Клемма Klemsan ASK2LD 24VDC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 172"

    "Клемма -4 ЗНИ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 173"

    "Клемма -2,5 ЗНИ "

    Кол-во: 300

    "Позиция 174"

    "Металлорукав РЗЦП20"

    Кол-во: 120

    "Позиция 175"

    "Металлорукав РЗЦП15"

    Кол-во: 110

    "Позиция 176"

    "Металлорукав РЗЦП50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 177"

    "Пускатель ПМ12-250 катушка 220В 2но+2нз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Коробка У996"

    Кол-во: 15

    "Позиция 179"

    "Кнопка XB4 BA42"

    Кол-во: 30

    "Позиция 180"

    "Кнопка XB4 BA3351"

    Кол-во: 30

    "Позиция 181"

    "Кнопка XB4 BA3341"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Лампа HB4BVM4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 183"

    "Лампа HB4BVM3"

    Кол-во: 30

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