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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927578
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроаппаратура, электрооборудование 2 кв.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-07-06
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
loginovoa@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логинов Олег Александрович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроаппаратура на 2 кв.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроаппаратура на 2 кв.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г.ИжевскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
27.9
Кол-во: 4
Кол-во: 5
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Кол-во: 3000
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Кол-во: 20
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Кол-во: 2
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Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 400
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Кол-во: 5
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Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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