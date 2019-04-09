Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

Условия договора

Наименование, количество, комплектация и технические характеристики Товара указываются в спецификации к договору.

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: УР, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, в рабочие дни с 08-00 до 15-00 по МСК времени.Рассчитать логистику >