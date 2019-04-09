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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:3009.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка». Камбарский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927527

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    техническое задание

    проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОРТ КАМБАРКА
    Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка

    Юридический адрес

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Почтовый адрес

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Контактный телефон

    +7 34153 3-80-90

    Факс

    +7 34153 3-80-33

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Izhboldin@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ижболдин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Камбарский район

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927527Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка». Камбарский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество, комплектация и технические характеристики Товара указываются в спецификации к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: УР, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, в рабочие дни с 08-00 до 15-00 по МСК времени.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в договоре, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки товара на склад Грузополучателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Порт Камбарка
    Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка

    Адрес местонахождения

    427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.120

    Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    25.03.2019

    техническое задание

    25.03.2019

    проект договора

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска интерьерная белая"

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "Эмаль черная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Эмаль серая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Эмаль желтая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Эмаль синяя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Эмаль зеленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Растворитель"

    Кол-во: 90

    "Позиция 8"

    "Эмаль белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Уайт спирит"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Олифа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Грунтовка коричневая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Грунтовка серая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Эмаль голубая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Эмаль черная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Эмаль синяя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Эмаль серая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Эмаль оранжевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Эмаль красная"

    Кол-во: 75

    "Позиция 19"

    "Эмаль зеленая"

    Кол-во: 75

    "Позиция 20"

    "Эмаль желтая"

    Кол-во: 100

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