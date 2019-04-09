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Номер извещения
ГП927527
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Почтовый адрес
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
Контактный телефон
+7 34153 3-80-90
Факс
+7 34153 3-80-33
Адрес электронной почты
Aleksey.Izhboldin@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ижболдин Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Камбарский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции для нужд АО «Порт Камбарка».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, количество, комплектация и технические характеристики Товара указываются в спецификации к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: УР, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, в рабочие дни с 08-00 до 15-00 по МСК времени.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Порт Камбарка
Все закупки и тендеры АО Порт Камбарка
Адрес местонахождения
427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, улица Нижнекамская, 2
20.30.12.120
Документация лота
Кол-во: 45
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 100
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