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Номер извещения
31907679711
Уникальный номер закупки
795
Наименование закупки
Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-09-60
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирсанов Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 18:00 GMT +317.04.2019 18:0017.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 06:00GMT +318.04.2019 06:0018.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679711Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.04.201918.04.2019 14:0018.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907679711Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"Златоуст
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 14:0018.04.2019 14:0018.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679711Подведение итогов не позднее Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка противопожарных дверей на объектах АО "Златмаш"
Начальная цена
664 889,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
43.32.1
43.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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