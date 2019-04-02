На право заключения договора на поставку оборудования (казан с печкой)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с даты подписания договора. Условия оплаты: по факту 100% поставки товара, форма – безналичный расчет, без аванса, единовременно; оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после поставки товара и представления Покупателю счета, акта на передачу прав.