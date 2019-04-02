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Номер извещения
ГП927482
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Редуктор 2Ц3-160Н-25-12 Редуктор 2Ц3-160Н-25-21
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Почтовый адрес
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Контактный телефон
+7 812 309-88-97
Факс
--
Адрес электронной почты
rasilainen@ecomet-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Расилайнен Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Сосновый Бор
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Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927482Дата и время вскрытия заявок Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927482Подведение итогов не позднее Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927482Подведение итогов не позднее Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Товар поставляется согласно заявке от Покупателя, сроки обговариваются при заключении договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская обл. г. Сосновый бор, ул. Ленинградская 58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭКОМЕТ-С
Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С
Адрес местонахождения
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
Наименование заказчика
АО ЭКОМЕТ-С
Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С
Адрес местонахождения
188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III
28.22.19.140
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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