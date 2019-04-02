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    Главная / Торги / Редуктор 2Ц3-160Н-25-12 Редуктор 2Ц3-160Н-25-21

    Редуктор 2Ц3-160Н-25-12 Редуктор 2Ц3-160Н-25-21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый БорПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Редуктор 2Ц3-160Н-25-12 Редуктор 2Ц3-160Н-25-21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор закупки ТМЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭКОМЕТ-С
    Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С

    Юридический адрес

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Почтовый адрес

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Контактный телефон

    +7 812 309-88-97

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rasilainen@ecomet-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Расилайнен Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Сосновый Бор

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927482Дата и время вскрытия заявок Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927482Подведение итогов не позднее Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927482Подведение итогов не позднее Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.Сосновый Бор

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21, диаметр входного цилиндрического вала 28мм, выходного цилиндрического вала 85мм. Редукторы служат механизмом передвижного мостового крана.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Товар поставляется согласно заявке от Покупателя, сроки обговариваются при заключении договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская обл. г. Сосновый бор, ул. Ленинградская 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 50%, окончательный расчёт в течении 5 дней после получения товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭКОМЕТ-С
    Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С

    Адрес местонахождения

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Наименование заказчика

    АО ЭКОМЕТ-С
    Все закупки и тендеры АО ЭКОМЕТ-С

    Адрес местонахождения

    188540, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г СОСНОВЫЙ БОР, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 58, ПОМЕЩЕНИЕ III

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.140

    Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных кранов; подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных машин, оснащенные подъемным краном, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор закупки ТМЦ

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Поставка редуктора 2Ц3-160Н-25-12, "

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    26.03.2021 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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