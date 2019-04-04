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    Главная / Торги / Запрос предложений на автошины

    Запрос предложений на автошины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:3004.04.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927497Дата и время окончания срока приема заявок АвтошиныБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927497

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на автошины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТЗ-3

    ТЗ2

    ТЗ-1

    Изменения в извещении

    Док-я

    Изменения в извещении

    ТЗ-4

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    1

    2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68743

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    aslepov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепов Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 12:3013.05.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927497Подведение итогов не позднее АвтошиныБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина Nokian Hakka Green2 205/55 R 16 92 H XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Автошина Nokian Hakka Green2 195/60 R 15 92 H XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Автошина Nokian Hakka Green2 215/60 R 16 92 H XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Автошина 11.00R20 (300R508) TT НКШ И-111 АМ нс.16 с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Автошина 15.5-38Ф-2АД (НкШЗ) с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Автошина 7.50-20В-103 (НкШЗ) с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Автошина 260х508Р (9.00R20) ИН-142БМ 12нс (г. Нижнекамск) с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Автошина 12.00R20(320R508) 16150/146J ТТ ИД-304 НкШЗ с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 42

    "Позиция 9"

    "Автошина 185/75R16С Кама-301 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Автошина 10.00R20(280R508) 16146/143J ТТ ОИ-73Б НкШЗ с камерой и ободной лентой "

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Автошина 9.00-16 (240-407) Кама НКФ-8, нс-10 121 Аб, (Аналог Я-324А) прицеп 2 ПТС-4 с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 8

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