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    Главная / Торги / Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодар: ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

    Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодар: ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704730Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907704730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодар: ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 6 Письмо о подаче оферты и форма КП

    Приложение № 5 Критерии и порядок оценки

    Приложение № 2 Проект договора

    Приложение № 1 Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Информационная карта

    Приложение № 4 Квалификационные критерии

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 12:00 GMT +311.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704730Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907704730Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2019 12:0004.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704730Подведение итогов не позднее Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201904.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704730Подведение итогов не позднее Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодару л. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

    Начальная цена

    38 749 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11

    Услуги по удалению и очистке сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Приложение № 6 Письмо о подаче оферты и форма КП

    29.03.2019

    Приложение № 5 Критерии и порядок оценки

    29.03.2019

    Приложение № 2 Проект договора

    29.03.2019

    Приложение № 1 Техническое задание

    29.03.2019

    Информационная карта

    10.04.2019

    Приложение № 4 Квалификационные критерии

    10.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор и обработка сточных вод"

    Кол-во: 0

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