Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодар: ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907704730 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по промывке самотечного коллектора г. Краснодар: ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса); ул. Красных Партизан (на пересечении от ул. Котовского до ул. Одесской); ул. Энгельса (на пересечении от ул. Калинина до ул. Красных Партизан); ул. Головатого (на пересечении от ул. Котовского до ул. Энгельса) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 992-30-06 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты m.demchishina@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Демчишина Мария Михайловна Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1. Закупки и тендеры Краснодарский край Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru