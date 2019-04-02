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Номер извещения
31907679428
Уникальный номер закупки
022
Наименование закупки
Поставка банковской техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2010
Факс
--
Адрес электронной почты
info@ges-povolje.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулейманов Рустам Фатихович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка банковского инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679428Дата и время окончания срока приема заявок Поставка банковского инвентаряАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 11:0002.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679428Дата и время вскрытия заявок Поставка банковского инвентаряАстрахань
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 16:0003.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679428Подведение итогов не позднее Поставка банковского инвентаряАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка банковского инвентаря
Начальная цена
136 893,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
28.99.39.190
28.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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