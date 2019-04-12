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    Главная / Торги / Открытый конкурс РКСМ-904 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров поставки трубы стальной в изоляции согласно опросным листам в 2019 году для нужд АО "Амурские коммунальные системы».

    Открытый конкурс РКСМ-904 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров поставки трубы стальной в изоляции согласно опросным листам в 2019 году для нужд АО "Амурские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679263Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907679263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс РКСМ-904 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров поставки трубы стальной в изоляции согласно опросным листам в 2019 году для нужд АО "Амурские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 974-32-32 доб. 1638

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dibragimova@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Диляра Наримановна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679263Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 12:00GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679263Дата и время вскрытия заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.201922.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907679263Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679263Подведение итогов не позднее Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679263Подведение итогов не позднее Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)

    Начальная цена

    2 209 150,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно КД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.110

    Трубы обсадные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.3

    Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

    Документация лота

    КД

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных фитингов для труб, кроме литых"

    Кол-во: 604

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