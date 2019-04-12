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Номер извещения
31907679263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс РКСМ-904 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров поставки трубы стальной в изоляции согласно опросным листам в 2019 году для нужд АО "Амурские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32 доб. 1638
Факс
--
Адрес электронной почты
dibragimova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679263Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 12:00GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679263Дата и время вскрытия заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.201922.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907679263Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679263Подведение итогов не позднее Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение трубы стальной и отводов в ППУ изоляции (ОВ)
Начальная цена
2 209 150,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
24.20.12.110
24.20.3
Документация лота
Кол-во: 604
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