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Номер извещения
ГП927474
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по стирке и ремонту спецодежды ООО "БЗФ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-73
Факс
--
Адрес электронной почты
natalya.butchenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бутченко Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Братск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт спецодежды и стирка белья на территории (промплощадке) и в помещении ООО «БЗФ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927474Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт спецодежды и стирка белья на территории (промплощадке) и в помещении ООО «БЗФ»Братск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927474Дата и время вскрытия заявок Ремонт спецодежды и стирка белья на территории (промплощадке) и в помещении ООО «БЗФ»Братск
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 07:0031.05.2019 07:0031.05.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927474Подведение итогов не позднее Ремонт спецодежды и стирка белья на территории (промплощадке) и в помещении ООО «БЗФ»Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт спецодежды и стирка белья на территории (промплощадке) и в помещении ООО «БЗФ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В объемах предусмотренных договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, П 01 11 01 00Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
96.01
Документация лота
Кол-во: 0
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