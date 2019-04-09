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    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада

    Право заключения договора на выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927476Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Основные условия запроса

    Приложение 1 "Техническое задание"

    Приложение 2 "Ценовое предложение"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Юридический адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Почтовый адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Контактный телефон

    +7 495 967-69-40 доб. 12471

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Bleskin_sv@siamed.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блескин Сергей Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 19:00 GMT +309.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927476Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 19:0009.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927476Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2019 19:0017.04.2019 19:0017.04.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927476Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 19:0017.04.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927476Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Основными условиями запроса, Прил 1 "Техническое задание", Прил 2 "Ценовое предложение"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Основными условиями запроса, Прил 1 "Техническое задание", Прил 2 "Ценовое предложение"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Основными условиями запроса, Прил 1 "Техническое задание", Прил 2 "Ценовое предложение"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Адрес местонахождения

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада "

    Кол-во: 1

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