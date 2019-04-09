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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927476
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40 доб. 12471
Факс
--
Адрес электронной почты
Bleskin_sv@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блескин Сергей Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 19:00 GMT +309.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927476Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 19:0009.04.2019 19:0009.04.2019 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927476Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 19:0017.04.2019 19:0017.04.2019 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927476Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству и ремонту санитарно-бытовых помещений склада
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Основными условиями запроса, Прил 1 "Техническое задание", Прил 2 "Ценовое предложение"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Основными условиями запроса, Прил 1 "Техническое задание", Прил 2 "Ценовое предложение"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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