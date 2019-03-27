Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ООО "Дальвосттрейд" Автомобильным транспортом: Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Вагонами: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Переясловский разрез» РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» по адресу 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 АО "Русский Уголь" Республика Хакасия, 65 км от г. Абакан по направлению в с. Кирба, промплощадка . Так же прошу Вас учесть, что поставка ГСМ на ООО «Разрез Саяно-Партизанский» необходима наливниками оборудованными перекачным насосом. Обязательное условие – Поставщик должен предоставить Покупателю доступ к GPS Глонасс для отслеживания местонахождения наливников.Рассчитать логистику >