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    Главная / Торги / Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.

    Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927475Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор с ККУ и РСП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.201931.03.2019 01:3031.03.2019 01:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927475Подведение итогов не позднее Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо летнее/межсезонное для нужд: АО "УК "разрез Степной", АО "Красноярсккрайголь", ООО "РСП", ООО "Дальвосттрейд", АО "Русский Уголь". Срок поставки - апрель/май 2019г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Автомобильным транспортом: Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Вагонами: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Переясловский разрез» РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» по адресу 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 АО "Русский Уголь" Республика Хакасия, 65 км от г. Абакан по направлению в с. Кирба, промплощадка . Так же прошу Вас учесть, что поставка ГСМ на ООО «Разрез Саяно-Партизанский» необходима наливниками оборудованными перекачным насосом. Обязательное условие – Поставщик должен предоставить Покупателю доступ к GPS Глонасс для отслеживания местонахождения наливников.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.315

    Топливо дизельное летнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор с ККУ и РСП

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)"

    Кол-во: 155

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт Е (ДТ-Е-К5)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 180

    "Позиция 5"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 240

    "Позиция 6"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 300

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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