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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actros

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actros

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 18:3501.04.2019 18:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927548Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz ActrosМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927548

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actros

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:29

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    Документация

    Форма договора поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4327

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.volodin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actros

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 17:0011.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927548Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz ActrosМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actros

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29.000

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр усилителя руля Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фланец редуктора оси задней Euroricambi 60171416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фара передняя левая Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фара Hella 1ЕН009513021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фара Hella 1ЕН009513011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тяга открывания двери Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Турбокомпрессор Mercedes A0090965999"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Турбокомпрессор Mahle 3580177"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стекло фонаря заднего левого Diesel Technic 461543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Спираль контактная подрулевая Mercedes-Benz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сальник ступицы переднего моста DieselTechnic 4.20400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сальник ступицы задней 145*175*14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект шруса внутреннего Wichmann 110490036"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Пневмогидроусилитель сцепления Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Пластина Febi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Блок аварийной сигнализации Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Барабан тормозной Emmerre"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Амортизатор кабины Sachs 316702"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Электронный блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Электромотор стеклоподъемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "эл.проводка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Щетка стеклоочистителя Phantom "Exclusive", бескаркасная,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Щетка стеклоочистителя Phantom "Exclusive", бескаркасная,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шлейф подрулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Фара правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Фара левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тормозной барабан задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Сиденье"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Рычаг стеклоочистителя (ПАССАЖИР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рычаг стеклоочистителя (ВОДИТЕЛЬ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Ручка двери левая в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Редуктор моста Mercedes-Benz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рамка основной фары правая Hella 9AB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Рамка основной фары левая Hella 9AB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Рамка основной фары (левая) 9AB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Р/к ШРУСа внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Проходной вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка головки блока"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "проводка двс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Подшипник коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Подшипник колевала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Поводок стеклоочистителя правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Поводок стеклоочистителя левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Маслосъемные колпачки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Корпус воздушного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Датчик блокировки дифферинциала межколесный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Бочка глушителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Боковой габаритный фонарь"

    Кол-во: 4

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    Прием заявок до:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    38 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 15:42
    Дата аукциона:
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