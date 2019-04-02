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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 15/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 15/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907686772Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасностиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907686772

    Уникальный номер закупки

    15/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 15/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация. Порядок организации проведения закупки

    Извещение

    Изменения в извещении

    Конкурсная документация. Условия проведения закупки

    Изменения от 28.03.2019

    Уведомление УФАС

    Уведомление об отзыве жалобы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Юридический адрес

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    Почтовый адрес

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Контактный телефон

    +7 499 260-30-20 доб. 85420

    Факс

    +7 499 262-01-58

    Адрес электронной почты

    PautovAB@vrk-3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паутов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907686772Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасностиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    18.04.2019

    Уведомление об отзыве жалобы

    23.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алтайский край Красноярский край Амурская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Нижегородская область Иркутская область Тверская область Калужская область Кемеровская область Самарская область Курганская область Липецкая область Новосибирская область Пермский край Ростовская область Рязанская область Саратовская область Свердловская область Тульская область Ульяновская область Челябинская область Республика Карелия Республика Коми Республика Мордовия"

    Кол-во: 115

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