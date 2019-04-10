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    Главная / Торги / Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГ

    Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 18:0010.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927471Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927471

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ТКП № 0782

    Приложение к запросу - Спецификация

    Тех.описание - Опросный лист

    Заявка на участие

    Формат договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13675

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 18:00 GMT +310.04.2019 18:0010.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927471Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 18:0010.04.2019 18:0010.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927471Дата и время вскрытия заявок Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 18:0006.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927471Подведение итогов не позднее Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927471Подведение итогов не позднее Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка соединительных муфт рукавов для Завода СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенными документами

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединительная муфта для рукава Ду50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Соединительная муфта для рукава Ду80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Соединительная муфта для рукава Ду100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Соединительная муфта рукава Ду80"

    Кол-во: 1

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