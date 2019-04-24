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Номер извещения
ГП927470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11433
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
filimonov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филимонов Данила Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 12:00 GMT +324.04.2019 12:0024.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927470Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучениеМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2019 12:0024.04.2019 12:0024.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927470Дата и время вскрытия заявок Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучениеМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 18:0011.10.2019 18:0011.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927470Подведение итогов не позднее Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучениеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение 8 полнокомплектных турбодетандерных агрегатов, включая разработку ПД/КД, выполнение ШМР, ПНР и обучение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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