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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для спецтехники MAN

    Поставка запасных частей для спецтехники MAN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 19:0029.03.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для спецтехники MANМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для спецтехники MAN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Запрос Форма ТКП

    Документация о запросе цен

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4095

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.vinogradov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Виноградов Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для спецтехники MAN

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 16:0004.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927533Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для спецтехники MANМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для спецтехники MAN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29.000

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо коленчатого вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Глушитель колебаний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гильза цилиндра"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Гайка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Втулка клапана направляющая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Винт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Вал коленчатый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок цилиндров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Штифт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Штифт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Шайба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Устройство натяжное ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Турбонагнетатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ремень поликлиновой 8PK1920"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Поршень в сборе с пальцем и кольцами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Подшипник шатунный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Подшипник коренной"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Натяжной винт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Насос системы охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Муфта выключения сцепления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Корзина сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Компрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Комплект прокладок полный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Колесо коленчатого вала"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    38 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    20.01.2022 г., 15:42
    Дата аукциона:
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