Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ - не более 120 календарных дней с момента подписания договора. Оплата производится путём перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания акта КС-2, справки о стоимости работ КС-3 за отчётный месяц.