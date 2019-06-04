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    Главная / Торги / Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)

    Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927590Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927590

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация для участников торгов

    ведомость материалов (приложение 3 к тех. заданию)

    дефектный акт (приложение 2 к тех. заданию)

    дефектный акт (приложение 1 к тех. заданию)

    техническое задание

    Техническое задание с приложениями

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-39-48

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    nasekinasa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Насекина Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Работы штукатурные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2019 12:00 GMT +304.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927590Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2019 12:0004.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927590Дата и время вскрытия заявок Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2019 12:0012.06.2019 12:0012.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927590Подведение итогов не позднее Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.06.201912.06.2019 12:0012.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927590Подведение итогов не позднее Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ согласно дефектным актам (приложение №1, приложение №2 к техническому заданию)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания Перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ - не более 120 календарных дней с момента подписания договора. Оплата производится путём перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания акта КС-2, справки о стоимости работ КС-3 за отчётный месяц.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.150

    Работы строительные специализированные для наружных стен зданий (очистка паром, пескоструйная обработка)

    43.99.60.000

    Работы каменные и кирпичные

    43.99.20.000

    Работы по установке строительных лесов и подмостей

    43.34.10.120

    Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних факторов)

    43.31.10.110

    Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    Проект договора

    26.03.2019

    Документация для участников торгов

    27.03.2019

    ведомость материалов (приложение 3 к тех. заданию)

    27.03.2019

    дефектный акт (приложение 2 к тех. заданию)

    27.03.2019

    дефектный акт (приложение 1 к тех. заданию)

    27.03.2019

    техническое задание

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») "

    Кол-во: 0

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