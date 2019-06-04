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Номер извещения
ГП927590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-39-48
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
nasekinasa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Насекина Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2019 12:00 GMT +304.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927590Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2019 12:0004.06.2019 12:0004.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927590Дата и время вскрытия заявок Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск
Подведение итогов не позднее
12.06.2019 12:0012.06.2019 12:0012.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927590Подведение итогов не позднее Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.06.201912.06.2019 12:0012.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927590Подведение итогов не позднее Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ согласно дефектным актам (приложение №1, приложение №2 к техническому заданию)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ремонт стенового ограждения здания Главного корпуса, здания Перегрузки №6 филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
43.99.90.150
43.99.60.000
43.99.20.000
43.34.10.120
43.31.10.110
43.31
Документация лота
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