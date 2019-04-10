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Номер извещения
31907678691
Уникальный номер закупки
48/36/2019_2
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту электродвигателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
Почтовый адрес
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
Контактный телефон
+7 473 220-59-82
Факс
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Адрес электронной почты
kieichenko.eg@vtes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириченко Екатерина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту электродвигателей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту электродвигателей
Начальная цена
214 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №1 "Технические требования" и приложением №2 "Проект договора" Документации, являющимися неотъемлемой частью документации об открытом запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением №1 "Технические требования" и приложением №2 "Проект договора" Документации, являющимися неотъемлемой частью документации об открытом запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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