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Номер извещения
31907680274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_563_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 466-67-67 доб. 639
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
tender@nofnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
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ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>
Начальная цена
4 652 496,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 15
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>
Начальная цена
3 021 127,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 65
Кол-во: 120
ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>
Начальная цена
4 727 087,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 4
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 4
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 10000
Кол-во: 200
Кол-во: 10000
Кол-во: 25
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 160
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1000
Кол-во: 12
Кол-во: 500
Кол-во: 1200
Кол-во: 500
Кол-во: 8000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5000
Кол-во: 30
Кол-во: 3000
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 80
Кол-во: 250
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 12
Кол-во: 800
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 1200
Кол-во: 3000
Кол-во: 600
Кол-во: 1700
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 2200
Кол-во: 1000
Кол-во: 800
Кол-во: 1800
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 1300
Кол-во: 500
Кол-во: 1300
Кол-во: 300
Кол-во: 1800
Кол-во: 2000
Кол-во: 170
Кол-во: 170
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 120
ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>
Начальная цена
8 173 759,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 160
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 350
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1600
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
Кол-во: 4000
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 12000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 15000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
Кол-во: 15000
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 2000
Кол-во: 7
ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>
Начальная цена
6 835 624,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 33
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>
Начальная цена
2 049 740,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 50000
Кол-во: 80000
ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>
Начальная цена
3 336 075,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>
Начальная цена
5 602 042,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>
Начальная цена
1 331 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 3000
Кол-во: 100000
Кол-во: 100000
ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>
Начальная цена
2 237 517,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>
Начальная цена
2 457 808,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>
Начальная цена
236 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>
Начальная цена
2 696 674,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>
Начальная цена
329 030,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>
Начальная цена
568 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>
Начальная цена
19 681,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 50
ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>
Начальная цена
2 636 972,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 108
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 20
ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>
Начальная цена
1 256 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 100000
Кол-во: 100000
ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>
Начальная цена
5 636 055,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
ЛОТ №20 <Медицинские изделия_20>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №20 <Медицинские изделия_20>
Начальная цена
3 336 075,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ №21 <Медицинские изделия_21>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №21 <Медицинские изделия_21>
Начальная цена
5 672 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 460
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 256
ЛОТ №22 <Медицинские изделия_22>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №22 <Медицинские изделия_22>
Начальная цена
5 978 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
ЛОТ №23 <Медицинские изделия_23>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №23 <Медицинские изделия_23>
Начальная цена
16 235 328,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 50
ЛОТ №24 <Медицинские изделия_24>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №24 <Медицинские изделия_24>
Начальная цена
2 680 028,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
ЛОТ №25 <Медицинские изделия_25>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №25 <Медицинские изделия_25>
Начальная цена
27 309 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 68
Кол-во: 68
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 160
Кол-во: 60
Кол-во: 200
ЛОТ №26 <Медицинские изделия и Разные товары_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №26 <Медицинские изделия и Разные товары_1>
Начальная цена
9 035 625,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ №27 <Медицинские изделия и Разные товары_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №27 <Медицинские изделия и Разные товары_2>
Начальная цена
3 396 302,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 700
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 10000
Кол-во: 2000
Кол-во: 10000
ЛОТ №28 <Медицинские изделия и Разные товары_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №28 <Медицинские изделия и Разные товары_3>
Начальная цена
5 563 085,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 10000
ЛОТ №29 <Медицинские изделия и Разные товары_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №29 <Медицинские изделия и Разные товары_4>
Начальная цена
9 446 028,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
ЛОТ №30 <Медицинские изделия и Разные товары_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №30 <Медицинские изделия и Разные товары_5>
Начальная цена
634 264,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5000
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10000
Кол-во: 10000
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 50
ЛОТ №31 <Медицинские изделия и Разные товары_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №31 <Медицинские изделия и Разные товары_6>
Начальная цена
28 072 302,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 17
Кол-во: 17
Кол-во: 17
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 26
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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Кол-во: 10
ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>
Начальная цена
19 375 589,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
ЛОТ №33 <Медицинские изделия и Разные товары_8>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №33 <Медицинские изделия и Разные товары_8>
Начальная цена
14 289 140,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг