ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

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ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

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Требования к документации

603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

ГП НО НОФ Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор реагентов 459мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина №1" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 3,5мм №1" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 2,5мм №1" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к MiTF C5/D5 №1" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к CD-34 №1" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Uroplakin III AU-1 концентрат №1" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD56 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к CD138 В-А38 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Набор реагентов 1мл д/иммуногистохим. исследований антитела к CD38 SPC32 мышиные моноклональные №1" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к TDT 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к p21 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к p53 Bp53-11 №50 05267102001" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD43 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к CD-19 концентрат №1" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgG 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgМ 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgD 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Набор реагентов д/иммуногистохим. CONFIRM anti-Lambda антитела кроличьи поликлон. к ламбда-цепи антител 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Набор реагентов д/иммуногистохим. CONFIRM anti-Kappa антитела кроличьи поликлон. к каппа-цепи антител 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Набор реагентов д/иммуногистохим. к CD-15 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела кроличьи моноклон. к CD-79 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Набор реагентов д/иммуногистохим. 5мл антитела кроличьи моноклон. к CD-8 №1" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к коллагену IV типа концентрат №1" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Набор реагентов CONFIRM anti-CD20 д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD20 L26 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Набор реагентов д/иммуногистохим. 5мл антитела кроличьи моноклон. к CD-23 №1" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к CD10 SP67 № 50 05857856001" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Набор реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD3 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Набор реагентов CONFIRM anti-CD5 д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD5 SP19 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. №50" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к MUM1 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD21 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD2 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Набор реагентов д/иммуногистохим. 0,1мл антитела кроличьи моноклон. к CD-4 №1" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD7 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Hepatocyte Specific Antigen Hep-Par1 OCH1E5 №1" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Набор реагентов д/иммуногистохим. гистология антитела к p16 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к антигену, связанному с эпителием 50 опр. №1" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к MSH2 G219-1129 №1" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований ID ДиаСелл I-II-III 3*10 №1" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Набор калибраторов 25мл д/анализатора Konelab фл. №1" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Набор реагентов Диахим-Ликвор 100мл д/клинич. анализа спиномозговой жидкости 200 опр. №1" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Материал контрольный Биохимия мочи 120мл многоуровневый уровень1 фл. №1" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Ланцет д/забора крови ОП стер. контактно-активируемый G21/1.8мм №200" Кол-во: 6

"Позиция 44" "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1" Кол-во: 6

"Позиция 45" "Набор реагентов ID-Internal Quality Control 20мл д/иммуногематологич. исследований ID-Внутренний контроль №1" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Набор реагентов Мочевая кислота-Ольвекс 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1" Кол-во: 10

"Позиция 47" "Пептонная вода 1% готовая к применению 200мл №1" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Набор реагентов Гемоглобин-Ново 40мл д/анализатора биохимич. д/опред. гемоглобина фл. №1" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Набор реагентов д/опред. IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр-Векто ВЭБ-NA-IgG-стрип №1" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Набор реагентов 60мл д/анализатора Konelab д/опред. холестерина 3000 опр. №10" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Набор реагентов Железо-11 100мл д/опред. железа в крови №1" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований станд.эритроциты Serascan Diana4 t 2-8C 4*10мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Кассета сенсорная д/анализатора ABL/NPT 300 опр. №1" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Модуль реагентный EasyStat Reagent Module №1" Кол-во: 15

"Позиция 56" "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1" Кол-во: 15

"Позиция 57" "Набор реагентов ВектоHBe-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к HBe-антигену вируса гепатита В 12*8 опред. №1" Кол-во: 15

"Позиция 58" "Набор реагентов ДС-ИФА-HBsAg д/опред. антител к вирусу гепатита В Компл. №2 t 2-8С №1" Кол-во: 15

"Позиция 59" "Микрокювета коагуолологическая ОП 400мкл №1000" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Кювета измерительная с шариками д/анализатора АПГ №1000" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Набор реагентов д/опред. IgG к ЕА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-EA-IgG стрип 12*8 №1" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Набор реагентов ЦМВ-IgG-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. G к ЦМВ t 2-8С №1" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Набор реагентов ВектоHBe-антиген 12*8 опред. д/иммунофер. выяв. Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови №1" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Набор реагентов д/опред. сум. антител к кор-антигену вируса геп.В ВектоHBсAg-а/т стрип №1" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Набор реагентов ВектоHBcAg-IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к core-антигену вируса гепатита В 12*8 опр. t2-8C №1" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Набор реагентов IFCC 20мл д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы 1170 опр. №10" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. и подтверждения присутствия HBsAg Компл. №1 48 опр. №1" Кол-во: 20

"Позиция 68" "Набор реагентов Билирубин-Ново 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и связ. фл. №1" Кол-во: 20

"Позиция 69" "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №2 t 2-8С №1" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Раствор промывающий 400мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/проточной кюветы №1" Кол-во: 25

"Позиция 72" "Концентрат д/приготовления забуферной воды pH 6,8-7,2 50мл №1" Кол-во: 30

"Позиция 73" "Набор реагентов д/опред. сум. антител к белку CagA Н.Pylori ХеликоБест-антитела №1" Кол-во: 30

"Позиция 74" "Набор реагентов д/опред. концентрации антител к тиреоглобулину АнтиТГ-ИФА-Бест №1 3958" Кол-во: 30

"Позиция 75" "Набор реагентов д/опред. антител к тирепероксидазе Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ 12*8опр. №1" Кол-во: 30

"Позиция 76" "Набор реагентов АСТ-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ 50мл бриллиантового крезилового синего д/окраски ретикулоцитов №1" Кол-во: 30

"Позиция 78" "Набор реагентов АПТВ-Эл-ТЕСТ д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1" Кол-во: 30

"Позиция 79" "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1" Кол-во: 40

"Позиция 80" "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №4 480 опр. №1" Кол-во: 40

"Позиция 81" "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена на 200 мазков №1" Кол-во: 50

"Позиция 82" "Реагент диагностический иммунохроматограф. THC-OPI-AMP д/опред. каннабиноидов, опиатов, амфетаминов тест №50" Кол-во: 50

"Позиция 83" "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1" Кол-во: 50

"Позиция 84" "Набор реагентов Бест анти-ВГС-СПЕКТР д/опред. антител к вирусу гепатита С core, NS3, NS4, NS5 24 опр. №1" Кол-во: 50

"Позиция 85" "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Линезолиду 30мкг №100" Кол-во: 50

"Позиция 86" "Среда питательная 180мл д/анализатора типа Walkaway, Autoscan вода д/посева фл. №1" Кол-во: 50

"Позиция 87" "Набор реагентов д/анализатора ERBA Промываюший раствор ERBA XL 5*44+5*44мл №1" Кол-во: 50

"Позиция 88" "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10" Кол-во: 60

"Позиция 89" "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1" Кол-во: 100

"Позиция 90" "Набор реагентов NycoCard НbАlс 6,8мл д/анализатора д/опред. гликозилир. гемоглобина 24 опр. фл. №25" Кол-во: 100

"Позиция 91" "Реагент диагностический иммунохроматограф. тест R1 IK 200609 Спайсы каннабиоиды и их синтетич. аналоги №50" Кол-во: 110

"Позиция 92" "Набор реагентов д/опред. групп крови карта лаб. диагност. MDmulticard ABO,D,Rh-s,K-pat №10" Кол-во: 150

"Позиция 93" "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №2 192 опр. №1" Кол-во: 150

"Позиция 94" "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1" Кол-во: 200

"Позиция 95" "Набор реагентов Цоликлон 10мл анти-А д/опред. групп крови фл. №1" Кол-во: 300

"Позиция 96" "Кювета д/коагулометра однораз. №200" Кол-во: 300