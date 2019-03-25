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    Главная / Торги / R_563_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_563_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680274Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907680274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_563_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документацияя

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 <Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    4 652 496,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулон д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 500мм*70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 75мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 500мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 250мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 200мм/70м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 150мм/70м №4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. с журналом 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 350мм/70м №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Ультима №100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Полоски индикаторные д/контроля кач. газовой стерилизации Комплай №240"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 100мм/200м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Триосепт-Эндо №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Триосепт-Эндо №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации со складкой 150мм/60мм/100м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации со складкой 200мм/55мм/100м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации со складкой 400мм/90мм/100м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-3Д-Септ №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Индикатор биологический д/паровой стерилизации №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Индикатор биологический д/газ.стерилизации №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 200мм/200м №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Индикатор паровой стерилизации 121/20-02 №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 75мм/200м №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Триосепт-Микс №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Полоски индикаторные Дезиконт ДХИ д/опред. концентрации активного хлора №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Рулон термозапаиваемый с хим. индикатором СТЕРРАД 150мм/70м №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Полоски индикаторные Сайдекс Опа №15"

    Кол-во: 13

    "Позиция 27"

    "Рулон д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 200мм/70м №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 28"

    "Тест-полоски индикаторные Слайт №50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 29"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 300мм/200м №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 31"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 150мм/70м №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 32"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 200мм/200м №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 33"

    "Рулон д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 350мм*70м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 120мм/200м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 300мм/70м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 250мм/70м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 350мм/200м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 100мм/70м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 200мм/70м №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Индикатор д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Индикатор-этикетка д/записи ОП для пар. и возд. стерилизации ИЭ-02 №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Дез. средство Сайдезим Экстра 3,8л №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Дез. средство Секусепт-Актив 1,5кг №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 44"

    "Дез. средство Сайдекс Опа 3,78л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Дез. средство Сайдекс Опа 3,78л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Дез. средство Триосепт-Эндо 5л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Дез. средство Форицид-Окси 5л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 250мм*200м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Рулон д/мед. пар. плазм. и радиац. стер. плоские Тайвек/пленка 150мм/70м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Дез. средство Форицид-Окси 5л ПВ+НУК №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-02 №1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 180мм/200м №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Дез. средство 3D-Септ 1л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Дез. средство Триосепт-Микс 1л №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 55"

    "Картридж д/газ.стерилизации Стери-Газ 4-100 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 56"

    "Дез. средство Гамма-Д 1кг №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 120

    "Позиция 58"

    "Дез. средство Оксилосепт 1л №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 59"

    "Дез. средство Ока-Таб 1кг №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Дез. средство Милис-Форте 1л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Дез. средство Милис-Форте 0,5л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Дез. средство Слайт 1л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Дез. средство Ультима 1л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 64"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 60см*100см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 65"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 66"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 67"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1"

    Кол-во: 5000

    Лот 2

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 <Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    3 021 127,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фиксаж 2*5л/2*1,25л автомат. жидк. для 40л готового раствора №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Кассета д/подачи стерилизующего вещества №5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Пленка термографическая медицинская 35см/43см №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Проявитель и восстановитель 2*5л/4*0,5л жидк. конц. 3-х компонентный для 40л готового раствора №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Пленка термографическая медицинская 35см/43см №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Пленка рентгеновская мед. 25см/30см №125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. 35см/43см №125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Пленка рентгеновская мед. 35*43 №125"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Пленка рентгеновская мед. 20*25 №125"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 35см/43см №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Пленка рентгеновская мед. д/стоматологии интраоральная 30,5мм/40,5мм №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 13

    "Позиция 16"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Закрепитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Закрепитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Разбавитель изотонич. Diluent M-53D 20л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Разбавитель изотонич. Изотонак-3 20л д/анализатора МЕК-640 I №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 65

    "Позиция 28"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 120

    Лот 3

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 <Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    4 727 087,69

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    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла хир. 4А1 1,2*35 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Игла хир. 4А1 0,9*22 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Игла хир. 4А1 0,8*32 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Игла хир. 4А1 0,7*55 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Игла хир. 4А1 0,7*50 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Игла хир. 4А1 0,7*45 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Игла хир. 4А1 0,7*25 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Игла хир. 4А1 0,6*36 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Игла хир. 4А1 0,6*30 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Игла хир. 4А1 0,6*20 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Игла хир. 3В1 1,2*60 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 12"

    "Игла хир. 3В1 1,2*55 изогн, 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "Игла хир. 3В1 1,1*50 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Игла хир. 3В1 1,1*36 изогн. 3/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Игла хир. 3В1 0,7*28 изогн. 3/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Игла хир. 3В1 0,6*20 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 17"

    "Игла хир. 3А1 1,1*50 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Игла хир. 3А1 1,0*45 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Игла хир. 3А1 0,9*36 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Игла хир. 3А1 0,8*32 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Игла хир. 3А1 0,7*45 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Игла хир. 3А1 0,6*36 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 23"

    "Игла хир. 3А1 0,6*20 изогн. 3/8 №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Игла хир. 3А1 0,4*80 изогн. 3/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 25"

    "Игла хир. 2В1 0,9*40 изогн. 2/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Игла хир. 2В1 0,8*32 изогн. 2/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "Игла хир. 2В1 0,6*20 изогн. 2/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 28"

    "Игла хир. 1В2 1,8*108 №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*40мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*40мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*120мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90мм/88мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90мм/75мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 34"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G18*1,30мм*88мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G18*1,30мм*88мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Игла двустор. трубчатая зеленая 21G 1/2 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Игла двустор. трубчатая зеленая 21G 1/2 0,8*38мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 38"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 40"

    "Игла д/анестезии эпидуральной Epix 18G 90мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/38мм №8"

    Кол-во: 700

    "Позиция 42"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/30мм №8"

    Кол-во: 700

    "Позиция 43"

    "Заглушка инфузионная с адаптером Луер-Лок ОП стер. №100"

    Кол-во: 75

    "Позиция 44"

    "Заглушка инфузионная с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 45"

    "Заглушка инфузионная с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 46"

    "Заглушка инфузионная с адаптером Луер-Лок ОП стер. №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 47"

    "Заглушка инфузионная Ин-Стоппер №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Заглушка инфузионная Ин-Стоппер №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Емкость увлажнителя Aquapack с кислородным адаптером, стерильная очищенная вода 340мл №1 400340"

    Кол-во: 300

    "Позиция 50"

    "Шприц 190мл д/инъекционной системы MEDRAD Salient ОП стер. с трубкой №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 51"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Устройство для переливания крови 1,2*40мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 56"

    "Устройство д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Устройство д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 58"

    "Устройство д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 59"

    "Устройство д/регулирования направления инфузионных потоков 3-ходовой кран №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Удлинитель ПВХ тип соед. Луер Лок ОП стер. д.1,5мм дл.150см №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 61"

    "Удлинитель ПВХ светозащитный тип соед. Луер Лок ОП стер. д.1,5мм дл.150см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 62"

    "Система трансфузионная Синтез с иглой 1,2*38мм №1 ПК 23-07"

    Кол-во: 500

    "Позиция 63"

    "Система трансфузионная с пластиковой иглой в пробку № 1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 64"

    "Система трансфузионная ОП пластик. игла 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 65"

    "Система трансфузионная ОП пластик. игла 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 66"

    "Система трансфузионная ОП пластик. игла 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 67"

    "Система трансфузионная KDM ОП с пласт. иглой 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 68"

    "Система инфузионная ОП стер. с иглой G21*0,80мм*40мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 69"

    "Система инфузионная ОП с иглой 21G 0,8*38мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 70"

    "Система д/вливания инфуз. растворов с уст. иглой, возд. клапаном и фильтром размер иглы 21G 0,8*40мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 71"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с натрий-гепарином ОП стер. с капилляром №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 73"

    "Система 1л д/энтерального питания гравитационная №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G20, катетер, фильтр, ПинПэд LOR-шприц №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G18, катетер, фильтр, LOR-шприц №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 76"

    "Набор д/рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора ОП стер. к устройствам для внутривенного введения 150см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 77"

    "Набор д/катетеризации центр. вен одноканальный ОП стер. G22 диам.0,9мм дл.10см №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Набор д/катетеризации центр. вен одноканальный ОП стер. G14 диам.2,1мм дл.20см №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Набор д/катетеризации вен 2,1*1,4-1,2 №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 80"

    "Магистраль удлинит. ОП стер. тип соед. Луер-Лок 1.45*2,75мм, 150см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 81"

    "Магистраль инфуз. трансфузионная с фильтром ОП стер. 250см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 82"

    "Магистраль инфуз. тип стандарт ОП стер. 250см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 83"

    "Магистраль удлинит. инфузионная ID 1.6мм, L 150см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Коннектор инфуз. д/безыгольного соединения б/латекса №50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Коннектор инфуз. 1,6мл тип ЛС-2 с двумя коннекторами 15см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 86"

    "Канюля назальная кислородная р.XS №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "Канюля назальная кислородная р.S №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Канюля назальная кислородная р.L №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Канюля в/в периферич. с крыльями ОП стер. G24*0,70мм*19мм №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 90"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 91"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 92"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 93"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G20 дл.25мм №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 94"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G18 дл.45мм №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 95"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G16 дл.50мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Канюля в/в G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 97"

    "Канюля в/в G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 98"

    "Канюля в/в G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 99"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 100"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 101"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G20 дл.33мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 102"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G18 дл.33мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 103"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G16 дл.50мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 104"

    "Канюля в/в G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 105"

    "Канюля в/в G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 106"

    "Канюля в/в G18 дл.45мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Канюля в/в G18 дл.45мм №1"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 108"

    "Канюля в/в G16 дл.45мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "Канюля аспирационная д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,45мкм №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 110"

    "Иглодержатель стандартный №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 111"

    "Игла-бабочка с удлинителем 30см. ОП стер. G21/0,80мм/20мм №1"

    Кол-во: 170

    "Позиция 112"

    "Игла-бабочка с удлинителем 30см. ОП стер. G21/0,80мм/20мм №1"

    Кол-во: 170

    "Позиция 113"

    "Игла эпидуральная тип Туохи ОП стер. с проводником G18/90мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Игла хир. трехгарн. острие пружин. ушко 5В1 1,3*50 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Игла хир. прямая острие трехгран. непружин. ушко 1В2 1,8*108 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 116"

    "Игла хир. 5В1 1,2*36 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Игла хир. 5В1 1,1*30 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Игла хир. 5А1 1,4*60 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Игла хир. 5А1 1,2*36 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Игла хир. 5А1 1,1*30 изогн. 5/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Игла хир. 4В1 1,8*70 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Игла хир. 4В1 1,8*60 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Игла хир. 4В1 1,5*50 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 124"

    "Игла хир. 4В1 1,3*40 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 125"

    "Игла хир. 4В1 1,2*55 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 126"

    "Игла хир. 4В1 1,2*35 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Игла хир. 4В1 1,1*50 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 128"

    "Игла хир. 4В1 1,1*30 изогн 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 129"

    "Игла хир. 4В1 1,0*45 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Игла хир. 4В1 1,0*25 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 131"

    "Игла хир. 4В1 0,9*36 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 132"

    "Игла хир. 4В1 0,7*28 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Игла хир. 4В1 0,6*30 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 134"

    "Игла хир. 4В1 0,6*20 №1"

    Кол-во: 120

    Лот 4

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 <Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    8 173 759,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 35см/10см №25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 66*45см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 44*35см №1 6640"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Тампон хирургич. адсорбирующий рентгенографич. 2,54*7,62см №20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Бинт компрессионный среднерастяжимый хафт синий 4м*8см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Бинт компрессионный Пюттер-Фербанд сред. растяжимости с зажимами 5м*10см №2 931795"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 15см/6см №25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся д/катетеров и канюль на нетканой основе 8см/6см №50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 20см/8см №25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 7,2см/5см №50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Комплект белья хир. д/артроскопии колена д/ограничения операц. поля ОП стер. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 36г/м2 №400"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 20см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 15"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 15см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 17"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 20см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 10см*10м №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 19"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №400"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №400"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на резинках №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на завязках №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Марля мед. отбеленная ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Марля мед. отбеленная ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 1000м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Халат хир. ОП нестер. пл.25г/м2 р.56-58 дл.140см №5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 31"

    "Халат хир. ОП нестер. смс пл.42г/м2 р.52-54 дл.110см №5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "Халат хир. ОП нестер. пл.25г/м2 р.52-54 дл.140см №5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.1,8г/м2 пар №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 35"

    "Халат хир. ОП Евростандарт стер. сммс пл.25гр/м² ворот на липучке рукав на манжете р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 36"

    "Халат хир. ОП Евростандарт стер. сммс пл.25гр/м² ворот на липучке рукав на манжете р.52-54 дл.110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 35см/10см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 38"

    "Простыня мед. ОП стер. сммс пл.25гр/м² 200см*140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Халат хир. ОП стер. сммс пл.42гр/м² ворот на завязках рукав на резинке р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Халат хир. ОП стер. сммс пл.25гр/м² ворот на завязках рукав на резинке р.52-54 дл.110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Простыня мед. ОП стер. сммс пл.42гр/м² 200см*140см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Халат хир. ОП стер. сммс пл.25гр/м² ворот на завязках рукав на резинке р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 43"

    "Халат хир. ОП стер. сммс пл.42гр/м² ворот на завязках рукав на резинке р.52-54 дл.110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Халат хир. стер. 140см р.52-54 с манжетом пл.25 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 75мм/80мм №400"

    Кол-во: 250

    "Позиция 46"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 60мм/100мм №400"

    Кол-во: 250

    "Позиция 47"

    "Халат хир. ОП спанбонд 42г/м² р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.42г/м2 р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 50"

    "Халат хир. ОП Евростандарт стер. сммс пл.42гр/м² ворот на липучке рукав на манжете р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Лейкопластырь бактерицидный нестер. на тканевой основе 4см*10см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 52"

    "Лейкопластырь бактерицидный гипоаллерген. на нетканой основе 4см/10см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Бинт марл. ОП стер. 5м*10см пл. 32г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Бинт марл. ОП стер. 5м*10см пл. 32г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 55"

    "Вата мед. хир. стер. 50г №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Вата мед. хир. стер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Бинт марл. ОП стер. 5м*10см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Бинт марл. ОП стер. 5м*10см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Бинт марл. ОП стер. 7м*14см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Бинт марл. ОП стер. 7м*14см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 61"

    "Бинт марл. ОП стер. 7м*14см пл. 36г/м2 инд.уп. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 62"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 15см/6см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 20см/8см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 64"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.42г/м2 140см/200см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Простыня хир. ОП стер. сммс пл.25гр/м² 140см/200см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Салфетка ОП стер. смс пл.42г/м2 70см*80см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Халат хир. ОП Евростандарт стер. сммс пл.42гр/м² ворот на липучке рукав на манжете р.52-54 дл.110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся д/катетеров и канюль на нетканой основе 8см/6см №1"

    Кол-во: 350

    "Позиция 69"

    "Бинт марл. стер. 5м*10см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Бахилы хир. низкие на резинке /двойная подошва ОП нестер. сммс пл.25г/м2/42г/м2 150мм пар №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Бахилы хир. низкие ОП нестер. смс пл.42г/м2 №25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 72"

    "Бинт гипсовый 2м*6см №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 73"

    "Бинт гипсовый 3м*10см №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Лейкопластырь бактерицидный гипоаллерген. на нетканой основе 6см/10см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 75"

    "Лейкопластырь бактерицидный нестер. на тканевой основе 6см*10см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 76"

    "Повязка пластырного типа самоклеющаяся с впитывающей подушечкой 7,2см/5см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 77"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 79"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Бинт гипсовый 5см*3м №2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 82"

    "Бахилы хир. низкие ОП нестер. спанбонд 20г/м² пар №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 83"

    "Бахилы хир. низкие на резинке ОП стер. сммс пл.25гр/м² 150мм пар №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Бахилы хир. низкие на резинке ОП нестер. сммс пл.25г/м2 150мм пар №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 85"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 86"

    "Бахилы мед. стандартные пар №50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 87"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 88"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 89"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 90"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 91"

    "Шапочка-берет ОП стер. спанбонд пл.18гр/м² №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 92"

    "Пластырь фиксир. на полимерн. основе телесный 2,7см*7,2см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 93"

    "Пластырь мед. гипоаллерген. на полимерной основе 1см*500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 94"

    "Шапочка-берет ОП нестер. спанбонд пл.18г/м² №1"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 95"

    "Лейкопластырь гипоаллерген. на нетканой основе 1см*500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 96"

    "Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе 2,5см*7,2см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 97"

    "Пластырь фиксир. на ткан. основе 1см*500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 98"

    "Пластырь фиксир. нестер. на тканевой основе 1см*500см катушка №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 99"

    "Пластырь фиксир. нестер. на нетканой основе 1см*500см катушка №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 100"

    "Пластырь мед. гипоаллерген. на нетканой основе 1см*500см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 101"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на резинках №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 102"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 3см*500см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 103"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 2см*500см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 104"

    "Маска мед. 3-х слойная на резинках ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 105"

    "Маска мед. 3-х слойная на резинках ОП нестер. №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 106"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на завязках стер. №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 107"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 1см*500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Бинт марл. нестер. 5м*10см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 109"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 110"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 111"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 32г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 112"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 113"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 114"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №10"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 115"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 60мм/100мм №1"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 116"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 75мм/80мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 117"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 118"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 119"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 120"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 121"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 122"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 123"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 32г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 124"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 28г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 125"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 28г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 126"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 28г/м2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 127"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 128"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 39г/м2 №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 129"

    "Лейкопластырь бактерицидный нестер. на тканевой основе 2,5см*7,2см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 130"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,8г/м2 пар №50"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 131"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,5г/м2 пар №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 132"

    "Бинт марл. ОП нестер. 5м*10см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 133"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 66*85см №1"

    Кол-во: 7

    Лот 5

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 <Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    6 835 624,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2, метрич.5 игла колющ.-реж. 36мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2, метрич.5 игла колющ. массив. 45мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла таперкат.V-39 45мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла реж. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ.-реж. 80мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ.-реж. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 45мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.-реж. 45мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. усил. 40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. усил. 40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 5/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла обратнорежущ. 24мм 3/8 бесц №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.8/0, метрич.0,4 две иглы шпат. 6,5мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 20мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 20мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Материал хир. шовный стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 две иглы реж. 60мм прям. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 две иглы обр.-реж.прайм 26мм №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 26мм 1/2 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Материал хир. шовный стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла обратнорежущ. 26мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ.-реж. 36мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ.-реж. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 36мм с уплощ.кончиком №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 31мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 26мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 22мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2, метрич.5 игла обратнорежущ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.2, метрич.5 игла колющ.-реж. 45мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 150см, р.2, метрич.5 б/иглы №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 без иглы №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Материал хир. шовный стер. нить 100см, р.1, метрич.4 игла колющ. тугоконечная 65мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 100см, р.1, метрич.4 игла колющ. массив. 80мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.-реж. 45мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см,р.2/0, метрич.3 игла обр.режущ. 26мм 3/8 №12 W9941"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 19мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 19мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 16мм 3/8 бесцв. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 19мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 19мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 19мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. SH-1 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла обратнорежущ. 36мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла обратнорежущ. 36мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 31мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла обратнорежущ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. массив. 48мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 иглы шпателеобр. 8мм*2 1/4 фиолет. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла обратнорежущ. 11мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла кол. 13мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 две иглы 8мм 1/4 шпат. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Клей хирургический 5мл шпр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "Материал хир. шовный стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 игла шпат. 8мм 1/4 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 игла реж. 16мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 игла обратнорежущ. 19мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 две иглы шпат. 8мм 1/4 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 две иглы шпат. 8мм 1/4 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. PC-3 Prime 16мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Материал хир. шовный стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. 26мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. 16мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла Прайм-реж. 19мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 16мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 неокраш. №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Материал хир. шовный стер. нить 45м, р.4/0 метрич. 1,5 игла прямая 13мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 30см р.7/0 метрич. 0,5 две иглы 6,5мм шпат. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 250см р.1 метрич.4 катушки Лигапак №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3 без иглы №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла обратнорежущ. 30мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла обратнорежущ. 30мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 26мм с уплощ.концом №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 31мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. МН-1 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. МН-1 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.3/0, метрич.2, круч. игла реж. 2*30мм 1/2 полиам. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.3/0, метрич.2, круч. б/иглы катушка №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. МН-1 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.4/0, метрич. 1,5 игла колющ. 17мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2/0, метрич.3, круч. б/иглы катушка №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.-реж. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Материал хир. шовный Викрил фиолет. стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. 16мм №12 FS-3 W9443"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Материал хир. шовный стер. эндопетля Эндолуп 45см, р.0, метрич. 3,5 с толкателем №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла таперкат.V-37 40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла таперкат.V-37 40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ.-реж. 36мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 35мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Заплата д/твердой мозг.оболочки. Нейро-Патч 4*5см толщ. 0,45мм №2 1064045"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Заплата д/твердой мозговой оболочки 12*14см толщ.0,45мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Заплата д/твердой мозговой оболочки 6*14см толщ.0,45мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Материал хир.шовн. Викрил Рапид 75см р.0 метрич.3,5 игла обр.-реж.массив.36мм №12 W9963"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Материал хир.шовн. Викрил Плюс 90см р.0 метрич.3,5, игла кол. масс. 40мм 1/2 №36 VCP358H"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Материал хир.шовн. Викрил Плюс 70см р.1 метрич.4, игла кол.-реж. 45мм 1/2 №36 VCP9377Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Материал хир.шовн. Викрил 75см р.0 метрич.3,5 игла кол.с уплощ. кончиком 36мм №12 W9141"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Материал хир.шовн. Викрил 75см р.0 метрич.3,5 игла кол.40мм №12 W9154"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Заплата д/твердой мозговой оболочки 6*8см толщ.0,45мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 100см, р.1, метрич.4 игла колющ. 80мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 45см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 24мм 3/8 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.0, метрич. 3,5 игла колющ. 31мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.0, метрич. 3,5 игла колющ. 35мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.0, метрич. 3,5 игла обратнорежущ. 30мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.1, метрич. 4 игла колющ. 40мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2, метрич. 5 игла колющ.-реж. 45мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 26мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 31мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Материал хир. шовный Викрил Плюс стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ.-реж. 31мм №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 36мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла реж. 16мм 3/8 №12 W9442"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 17мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 19мм №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм фиолет. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм сосуд. №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла кол.SH-2 plus 20мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла кол.SH-2 plus 20мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.4/0 метрич. 1,5 игла колющ. 20мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 16мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла Прайм-реж. 26мм 3/8 №24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ-реж. V-4 17мм 3/8 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ.-реж. V-7 26мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 36мм 3/8 прайм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. тупоконеч. 45мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ.-реж. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ.-реж. 40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. тупоконеч. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. СТХ №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. СТХ №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №36"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.-реж. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.-реж. 36мм 1/2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. массив. 40мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Аппликатор к доставляющей системе хир. клея удлиненный 27см №4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 171"

    "Материал хир. шовный ПДС II 70см р.3/0 метрич. 2 игла кол. 20мм 1/2 №36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Материал хир. шовный ПДС II стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла кол. 13мм 1/2 №36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Материал хир. шовный ПДС II стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 20мм 1/2 №36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Клей хирургический 2мл шпр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Материал хир. шовный ПДС II стер. нить 90см, р.5/0 метрич.1 две иглы колющ. 17мм 1/2 №36 W9108Н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Материал гемостатический рассасыв. 5*7,5см №12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Материал гемостатический рассасыв. 5*7,5см №12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 178"

    "Материал гемостатический рассасыв. 2,5см*5,1см №10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "Материал гемостатический рассасыв. 5*7,5см №12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Материал хир. шовный стер. нить 20м р.1 метрич. 4 плетен. без иглы полимерная катушка №10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 181"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла реж. 25мм 3/8 №25"

    Кол-во: 13

    "Позиция 182"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 8см/12см №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 183"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/10см №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 184"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/20см №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 185"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 20мм 1/2 №20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 186"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 20мм 1/2 №25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 187"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2/0, метрич.3, круч. б/иглы катушка №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла реж. 20мм 1/2 №25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 189"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2/0, метрич.3, плетен. б/иглы катушка №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.3/0, метрич.2 плетен. б/иглы №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.3/0, метрич.2, круч. б/иглы катушка №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 192"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 5м, р.1, метрич. 4 б/иглы катушка №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Материал хир. шовный стер. нить 150см,петля р.1, метрич.4, игла кол. V-40 48 мм 1/2 №24"

    Кол-во: 33

    "Позиция 194"

    "Материал хир.шовн. Капрон 75см р.1, метрич.4, плетен. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 195"

    "Материал хир. шовный Фторэкс стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 196"

    "Материал хир. шовный Фторэкс стер. нить 75см, р.3/0, плетен. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 197"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 45см, р.0 метрич.3,5 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 198"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 199"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 200"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 201"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 202"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 203"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 204"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 130

    Лот 6

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 <Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    2 049 740,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экстрактор-корзинка прямая 3 струны, катетер 700мм диам.4,5 металл №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Игла биопсийная п/атоматическая Spring-Cut 16G/15см SPG 1615 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,6*25мм 23G №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Игла инъекц. ОП стер. 1,2*40мм 18G №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,8*40мм 21G №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Зонд урогенитальный тип Е-2 Шпатель Эйра ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Зонд урогенитальный комбинированный тип F1 ОП стер. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Система инфузионная ОП с пласт. шипом luer-slip 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 13"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 80000

    Лот 7

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:3511.04.2019 15:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 <Медицинские изделия_7>

    Начальная цена

    3 336 075,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проявитель и восстановитель 6*0,5л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. д/стоматологии 30.5*40.5мм №150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/43см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/35см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 100

    Лот 8

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 <Медицинские изделия_8>

    Начальная цена

    5 602 042,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр медицинский YX302 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Пульсоксиметр медицинский №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 9.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 7.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 7.5/73мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 6.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 6.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 4.5/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 3.0/30мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 3.5/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 4.0/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.5/99мм/6мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.0/97мм/6,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 7.5/91мм/5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 5.5/74мм/3мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 6.5/84мм/4мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 9.0/104мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 6.0/74мм/4.5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 7.0/87мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 5.0/69мм/3,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 7.0 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 6.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 5.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 7.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 6.0 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.3/90мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.6/120мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 30"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.0/60мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.2/80мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.5/110мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.000/40мм №1"

    Кол-во: 500

    Лот 9

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 <Медицинские изделия_9>

    Начальная цена

    1 331 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*10см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*15см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*20см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на резинках №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Бинт гипсовый 3м*10см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 9"

    "Салфетка спиртовая антисептич. 60*100мм №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 10"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 135мм/185мм №1"

    Кол-во: 100000

    Лот 10

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 <Медицинские изделия_10>

    Начальная цена

    2 237 517,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка термографическая медицинская 26*36 №150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. д/маммографии 18см/24см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/43см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 15см/30см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/43см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 20см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Пленка рентгеновская мед. 35см/35см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Пленка рентгеновская мед. 30см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 24см/30см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Пленка рентгеновская мед. 20см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Пленка рентгеновская мед. 18см/24см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Пленка рентгеновская мед. 15см/40см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Пленка рентгеновская мед. Фуджифильм-Super HR-U30 зеленочувствительн. 15см/30см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Пленка рентгеновская мед. 13см/18см №100"

    Кол-во: 30

    Лот 11

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 <Медицинские изделия_11>

    Начальная цена

    2 457 808,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/катетеризации вен стер, 1-канальный с антимикробным покрытием с пласт.проводником с иглой и дилатором. 2,1*1,4-1,2 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Набор д/катетеризации сосудов венозный ОП стер. 8F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Набор д/дренирования мочевого пузыря Цистофикс катетер баллонный Ch12 53см №1 4440455"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Катетер дренажный 10мм плоск.белый с троакаром №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Мешок дых. реанимационный 1650мл д/взрослых ПВХ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Набор д/катетеризации центр. вен одноканальный ОП стер. Fr4/20см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Зонд хирургический желобоватый 140мм №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Катетер торакальный изогнутый ОП стер. из ПВХ СН 25/45см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Катетер торакальный изогнутый ОП стер. из ПВХ СН 28/45см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Катетер торакальный прямой ОП стер. из ПВХ СН 16/55см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Катетер торакальный прямой ОП стер. из ПВХ СН 20/55см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Катетер торакальный прямой ОП стер. из ПВХ СН 24/55см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Зонд стоматологический 150мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силикон. СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 06/110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 06/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 18/45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 16/45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 14/45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 12/45см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 10/45см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 08/45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 05/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 18/45см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Зонд аспирационный с мукус-экстрактором ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Дренаж культи двенадцатиперстной кишки L=130см Fr22 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Клеенка подкладная резинотканевая, вид Б отрез 1м №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Катетер с загнутым концом СН 14/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Катетер ректальный СН 30/40см №"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Катетер пупочный ОП стер. с РКП СН 05/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 08/710мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 05/710мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 03/710мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. левый стер. СН 07/710мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.9 дл. 270см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Дренаж пассивный полостей внутренних органов №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Мочеприемник 1л прикроватный со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Мочеприемник 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 39"

    "Мочеприемник 100мл педиатрич. стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Катетер урологич. типа Нелатон с концом по Тиманну СН 12/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 28/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 26/30мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 46"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 48"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 49"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/30мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 50"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/3-5мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 51"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 08/3мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/3-5мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 53"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 06/3-5мл №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 54"

    "Мочеприемник 0,75л ножной мешок д/сбора мочи дневной 35см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Катетер Фолея двухходовой ОП стер. СН 22/30мл 400мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.14 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.15 дл. 60см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.24 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.26 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.29 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.29 №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.35 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 18/60см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 64"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 16/60см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 14/60см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 10/60см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 68"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 69"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 70"

    "Катетер в/в с крыльями и доп. портом 0,6*19мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 71"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 72"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 73"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 06/18см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 75"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 08/18см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 76"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 10/18см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 77"

    "Катетер питающий с РКП метрический СН 08/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 78"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 79"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 81"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 82"

    "Катетер в/в д/вливания в малые вены ОП стер. G18 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 83"

    "Катетер в/в д/вливания в малые вены ОП стер. G25 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Катетер в/в д/вливания в малые вены ОП стер. G27 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 85"

    "Катетер торакальный прямой ОП стер. из ПВХ СН 28/55см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Катетер урологич. ОП стер. муж. наруж. с липкой лентой д.30мм р.L №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Набор д/дренирования ран емкость 50мл ОП стер. с РКП СН 08/50см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Мешок дренажный 500мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Катетер Малекота урологический Апексмед ОП стер. СН 24/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Мочеприемник 2л прикроватный Люкс со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Зонд ушной с навивкой по Воячеку 90см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Зонд ушной пуговчатый Воячека 80мм №1"

    Кол-во: 200

    Лот 12

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 <Медицинские изделия_12>

    Начальная цена

    236 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на резинках №50"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,5г/м2 пар №1"

    Кол-во: 2000

    Лот 13

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 <Медицинские изделия_13>

    Начальная цена

    2 696 674,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бандаж при опущении органов мал.таза отстегивающаяся ластовица, черный р.8 123-127см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Бандаж послеоперационный высота 27см р.XL 120-140см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Бандаж послеоперационный 4 ребра жесткости высота 26см р.S 70-83см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Бандаж п/радикулитный согревающ. из овеч. шерсти и хлопка р.М 83-96см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Бандаж п/радикулитный согревающ. из овеч. шерсти и хлопка р.XL 109-122см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Бандаж дородовый 2 ребра жесткости, боковые стяжки мягкие панели р.S №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Бандаж д/шейного отдела тип Филадельфия жесткая фиксация высота 10,8см р.М 33-41см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Бандаж д/шейного отдела д/детей высота 6,5см дл.36см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Бандаж д/шейного отдела д/взрослых высота 8см дл.50см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Бандаж абдоминальный п/операц. эластичный д/мужчин высота 30см р.6 120-140см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Бандаж абдоминальный п/операц. сетка высота 24см р.3 60-80см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Бандаж абдоминальный п/операц. 2 ленты-стяжки высота 19см р.5 100-120см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 8см/12см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 6см/11см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 30см/30см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 25см/25см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/30см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/20см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/10см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/30см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/25см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/20см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/15см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 12см/15см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 10см/30см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 10см/12см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 10см/10см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 8см/12см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 6см/11см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 15см/15см №1"

    Кол-во: 100

    Лот 14

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 <Медицинские изделия_14>

    Начальная цена

    329 030,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экстрактор-корзинка прямая 3 струны, катетер 700мм диам.5 металл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Световод оптоволоконный д/эндохирургических инструментов с прямым штекером д.4,8мм дл.300см №1"

    Кол-во: 4

    Лот 15

    ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15 <Медицинские изделия_15>

    Начальная цена

    568 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет д/утилизации обеззараженных отходов д/установки СВЧ-обеззараживания УОМО-01/150 №300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Шприц мед. инъекц. ОП 150мл трехкомп. тип соед. катетерный/тип Жане ОП стер. №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "Мундштук д/алкотестера №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 4"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 16

    ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16 <Медицинские изделия_16>

    Начальная цена

    19 681,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-АВ д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    Лот 17

    ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17 <Медицинские изделия_17>

    Начальная цена

    2 636 972,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Сургикрол стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 30мм 3 ряда скоб высотой 2,5мм д/аппарата с DST №1"

    Кол-во: 108

    "Позиция 3"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 60мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 80мм 4 ряда скоб высотой 4,8мм нож д/утолщен. ткани №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный высота скрепки 4,8мм д.33мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный высота скрепки 4,8мм д.31мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Инструмент электролигирующий 23см №1"

    Кол-во: 20

    Лот 18

    ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18 <Медицинские изделия_18>

    Начальная цена

    1 256 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*10см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*15см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Бинт гипсовый время застывания 5 мин 3м*20см №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Маска защитная ОП лицевая мед. трехслойная на резинках №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Бинт гипсовый 3м*10см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 9"

    "Салфетка спиртовая антисептич. 60*100мм №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 10"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 135мм/185мм №1"

    Кол-во: 100000

    Лот 19

    ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19 <Медицинские изделия_19>

    Начальная цена

    5 636 055,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр медицинский YX302 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 9.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 7.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 7.5/73мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 6.0/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 6.5/87мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 4.5/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 3.0/30мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 3.5/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты ОП стер. ID 4.0/40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.5/99мм/6мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.0/97мм/6,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 7.5/91мм/5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 5.5/74мм/3мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 6.5/84мм/4мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 9.0/104мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 6.0/74мм/4.5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 7.0/87мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 5.0/69мм/3,5мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 7.0 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 6.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 5.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 7.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ID 6.0 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.3/90мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.6/120мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.0/60мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.2/80мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.5/110мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.000/40мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Пульсоксиметр медицинский №1"

    Кол-во: 100

    Лот 20

    ЛОТ №20 <Медицинские изделия_20>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 14:0511.04.2019 14:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №20 <Медицинские изделия_20>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20 <Медицинские изделия_20>

    Начальная цена

    3 336 075,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проявитель и восстановитель 6*0,5л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. д/стоматологии 30.5*40.5мм №150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/43см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 35см/35см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 100

    Лот 21

    ЛОТ №21 <Медицинские изделия_21>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №21 <Медицинские изделия_21>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №21 <Медицинские изделия_21>

    Начальная цена

    5 672 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор 350мл д/консервации эритроцитов раствор SAG-M стер. №1"

    Кол-во: 460

    "Позиция 2"

    "Магистраль д/деглицеролизации эритроцитов д/аппарата ACP 215 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Магистраль д/глицеролизации эритроцитов д/аппарата ACP 215 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Раствор 2000мл натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2% д/отмывки эритроцитов №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Раствор 250мл Натрия Хлорида 12% для деглицеринизации эритроцитов №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Контейнер д/транспортировки д/аппарата Haemonetics MCS+ д/хранения и переливания тромбоцитов, плазмы с фильтром №1"

    Кол-во: 256

    Лот 22

    ЛОТ №22 <Медицинские изделия_22>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №22 <Медицинские изделия_22>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №22 <Медицинские изделия_22>

    Начальная цена

    5 978 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.200мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.200мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава 28мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.21мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.19мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.17мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.14мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.13мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.12мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.11мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.10мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава 28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава 28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава 28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Гвоздь д/остеосинтеза Y-гамма интрамедулярный левый Тип 2 удлиненный д.11мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Гвоздь д/остеосинтеза Y-гамма интрамедулярный правый Тип 2 удлиненный д.11мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.320мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.300мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.3мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.29мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.27мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.23мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Винт д/остеосинтеза компрессирующий д.2,4мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.60мм/32мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 100

    Лот 23

    ЛОТ №23 <Медицинские изделия_23>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №23 <Медицинские изделия_23>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №23 <Медицинские изделия_23>

    Начальная цена

    16 235 328,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G18, катетер, фильтр, LOR-шприц №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 9.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Трубка желудочная ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G27*0,40мм*88мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Трубка желудочная ОП СН16 110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Трубка желудочная ОП СН18 110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "Фильтр дых. электростатический 22М/15F-22F/15M №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Порт имплантируемый совместимый с M.R.I. 8F №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветн. 15Fr/19см №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветный, антеградный 15Fr/31см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветный, антеградный 15Fr/23см №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Мешок д/увлажнения с водой №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Канюля назальная д/младенцев №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Контур дых. анестезиологический взрослый ОП стер. растяжимый 1,6м №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Контур дых. д/взрослых ОП стер. 22мм/160см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Контур дых. реанимационный взрослый с 2 влагосборниками растяжимый 1,8м лимб 0,8м №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Канюля назальная д/взрослых малая №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Канюля назальная д/взрослых средняя №20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Канюля назальная д/взрослых большая №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Канюля назальная д/детей №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Соединение трахеостомическое прямой №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветн. 12Fr/20см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Контур дых. коаксиальный взросл. 22мм/1,8м №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Фиксатор-загубник д/фиксации трахеальных трубок №1"

    Кол-во: 50

    Лот 24

    ЛОТ №24 <Медицинские изделия_24>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №24 <Медицинские изделия_24>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №24 <Медицинские изделия_24>

    Начальная цена

    2 680 028,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветн. 15Fr/19см №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Порт-система д/имплантации д/длительного сосудистого доступа 6,5F №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Порт-система д/имплантации д/длительного сосудистого доступа 8,5F №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Катетер мед. центральный венозный диализный ОП стер. двухпросветный 14F дл.20см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Система д/ручного искусственного дыхания дых. объем 375мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Система д/ручного искусственного дыхания дых. объем 375мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Система д/ручного искусственного дыхания дых. объем 160мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой с внутр. канюлей, с портом д/надманжет. аспирации ID 8.0 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Катетер в/в периферич. с инъекцион.портом ОП стер. G24/19мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Катетер в/в периферич. с инъекцион.портом ОП стер. G22/25мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Катетер в/в периферич. с инъекцион.портом ОП стер. G20/33мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Катетер в/в периферич. с инъекцион.портом ОП стер. G18/45мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Катетер в/в периферич. с инъекцион.портом ОП стер. G16/45мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.2/10кг-20кг №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.3/30кг-50кг №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.5/70кг-100кг №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.4/50кг-70кг №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 6.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 5.5 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 4.5 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 21"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 5.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Катетер мед. центральный венозный ОП стер. однопросветный G14 дл.20cм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Катетер мед. центральный венозный ОП стер. однопросветный G16 дл.20cм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Катетер мед. центральный венозный ОП стер. однопросветный G18 дл.20cм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 24/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 20/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/15мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 20/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 22/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 18/20см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/20см №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 37"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 38"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 39"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 40"

    "Фильтр дых. электростатический 22М/15F-22F/15M №1"

    Кол-во: 800

    Лот 25

    ЛОТ №25 <Медицинские изделия_25>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №25 <Медицинские изделия_25>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №25 <Медицинские изделия_25>

    Начальная цена

    27 309 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS губчатый абдоминальный с Soft Port №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Емкость 300мл д/системы портативной RENASYS GO №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Емкость 750мл д/системы портативной RENASYS GO №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Фильтр против запаха д/системы портативной RENASYS GO №40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II EXACT с помпой и гибкими шлангами 15o/14мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II PLUS с помпой и гибкими шлангами 45o/8мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II PLUS с помпой и гибкими шлангами 45o/14мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II PLUS с помпой и гибкими шлангами 15o/14мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II EXACT с помпой и гибкими шлангами 45o/8мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Рукоятка д/аппарата VERSAJET II EXACT с помпой и гибкими шлангами 45o/14мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS марлевый с Soft Port малый №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS марлевый с Soft Port средний №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS марлевый с Soft Port большой №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Компонент д/остеосинтеза к эндопротезу коленного сустава бедренный цемент. фиксация левый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Компонент д/остеосинтеза к эндопротезу коленного сустава бедренный цемент. фиксация правый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS губчатый с Soft Port средний №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Чашка эндопротеза тазобедренного сустава высокомол. ПЭ р.46 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Ножка эндопротеза тазобедренного сустава цементная р.10 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS губчатый с Soft Port малый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Набор дренажный д/системы RENASYS губчатый с Soft Port большой №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 12,5мм дл.111мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 19мм дл.116мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 19мм дл.111мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 25мм дл.116мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 12,5мм дл.111мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 19мм дл.116мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Лезвие д/остеосинтеза самоцентрирующиеся ширина 25мм дл.116мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Лезвие д/остеосинтеза д/пилы осциллирующей д/эндопротезирования ширина 19мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Компонент д/остеосинтеза к эндопротезу коленного сустава тибиальный неротац. цемент. фиксация PFS №1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 30"

    "Вкладыш д/остеосинтеза к эндопротезу коленного сустава заднестабилизир. д/сохранения задней крестообр. связки неротац. №1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 31"

    "Ножка эндопротеза тазобедренного сустава бесцементн. фиксации р.10 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "Чашка д/остеосинтеза к эндопротезу тазобедрен. сустава Pinnacle Sector Gription №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Головка эндопротеза тазобедренного сустава pH 6,8-7,2 р.+1 №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 34"

    "Вкладыш несущий к эндопротезу тазобедр.сустава Pinnacle Maraphon №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Цемент костный ортопедич. 40г без гентамицина №1"

    Кол-во: 200

    Лот 26

    ЛОТ №26 <Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №26 <Медицинские изделия и Разные товары_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №26 <Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Начальная цена

    9 035 625,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/опред. 5*100мл железа №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №2 набор 1 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Антикардиолипин-РПР-БЕСТ 400 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Раствор д/заполнения электродов д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Раствор промывочный депротеинизирующий д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Контроль 1*1мл С-реактивного белка №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка контроль CРБ низкий 1*1мл №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/опред. возбудителя сифилиса ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM компл.1 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №2 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Раствор д/референсного электрода д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/опред. активиров. частичн. тромбопласт. времени АЧТВ АЧТВ-МЛТ 200-400опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов ЛДГ-Абрис+ 1050мл д/анализатора биохимич. д/опред. лактатдегидрогеназы №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Раствор промывочный кондиционирующий д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Раствор промывочный очищающий д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/иммунофер. определения конц. Норовирус-антиген-ИФА-БЕСТ РУ №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов д/опред. активности АлАт по Райтману-Френкелю 1000 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов д/опред. активности АлАт по Райтману-Френкелю 1000 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов д/опред. возбудителя сифилиса ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС компл.2 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Набор калибраторов Calibration Plasma 1мл д/анализатора Helena универсальный №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов д/опред. гамма-глутаминтрансферазы 5*50мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов д/опред. железа 5*50мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов д/опред. кальция в крови 5*50мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Сыворотка контрольная Diacon Lipids 3мл Липиды фл. №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов Тромбин-тест д/опред. тромбинового времени №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/анализатора Helena Плазма калибратор №1 5519"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов Плазма крови контрольная норма 10*1мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Калибратор C-реактивного белка 5 уровней 5*1мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов СА-125-ИФА-Бест д/опред. антигена СА-125 96 опр. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Контроль гематологический 4,5мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов д/клинического анализа кала Абрис+ №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Контроль гематологич. д/анализаторов Boule Con-Diff High 16 параметров №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов 5*50мл д/опред. кальция арсеназо в крови №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов д/опред. фибриногена ОптиФибриноген-тест 160-320 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина прямого №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Калибратор 1мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка CРБ 5*25мл + 1*100мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов 5*50мл д/диагностики Альфа-амилазы CNP-G3 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов д/опред. содержания Гликогемоглобина калибратор 4*0,5мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Сенсор глюкозы Sensor Glucose/Lactate для "Super GL Еаsy" t 2-8C №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов МОЧЕВИНА КОЛОР АБРИС+ 200мл д/опред. мочевины 100 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 50мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов д/опред. плазма контрольная. патология -18 параметров №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов 500мл д/опред. общ. белка №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов Юни-Гем д/анализатора Hemolux Раствор чистящий E-Z №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов 200мл д/опред. кальция №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Карта операционная д/анализатора SUPER GL №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Набор реагентов д/опред. в крови Мочевой кислоты 5*50мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ ОСР 100мл д/опред. кальция №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №3 96 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов д/опред. плазма Н контрольная. №6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов д/опред. плазма Н контрольная. №3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов Albumin BCG 500мл д/опред. альбумина в крови №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов д/опред. Д-димера в сыворотке, плазме или цельной крови ИХА-Д-димер-ФАКТОР №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов 1мл плазма контрольная норма №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Набор реагентов д/опред. в крови Мочевой кислоты 4*100мл/1*100мл №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Набор реагентов 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Набор реагентов РФ Экспесс-латекс д/опред. ревматоидного фактора 250опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №2 192 опр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов Тромборель S д/анализатора гематологич. 1000 опр. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Раствор промывающий щелочной д/автоматических анализаторов 500мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов Фибриноген-тест д/опред. фибриногена №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов IFCC д/опред. щелочной фосфотазы 5*50мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Набор реагентов Ренампластин 8мл д/опред. протромбинового времени №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Раствор контрольный ДДС 75мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов д/опред. протромбинового времени МЛТ-Тромбопластин на 300-600опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №3 192 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Контроль гематологич. д/анализаторов Boule Con-Diff Low 16 параметров №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Раствор промывающий д/автоматических анализаторов щелочной 500мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов Железо NP 100мл д/опред. железа №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов д/анализатора Super Gl Easy сенсор глюкозы №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов CK-NAC 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы 250 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Сенсор д/анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulans 3000опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Сенсор глюкозы и лактата картридж для Super GL Ambulance 3000 опр №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов 3*2,5мл д/анализаторов MicroCC-20Plus Контрольная кровь Para 12 Extend 1 высокий, 1 низкий, 1 норма №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов д/опред. содержания Гликогемоглобина контроль 4*0,5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина прямого №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Гликогемотест д/опред.проц.сод-я гликогемоглобина HbA1c в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы в крови 4*100мл/1*100мл №1 D96226"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов Железо-NP 250мл д/опред. железа №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Набор реагентов Гемоглобин-Агат 5мл д/опред. гемоглобина в крови 600 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Набор реагентов НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ 40мл д/опред. натрия №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов д/опред. щелочной фосфатазы IFCC 5*100мл №1 D95564"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-C 10мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 5л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Набор реагентов МЛТ-Фибриноген д/опред. концентрации фибриногена по методу Клаусса 320опр. t 2-8С №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Набор реагентов ГГТФ АБРИС+ д/опред. гамма-глутамилтрансферазы 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. альбумина в сыворотке крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-К-Челлано д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов д/опред. альфа-амилазы в крови и моче Сапфир 20мл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Раствор изотонический Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов д/опред. реахром-АТ III тест 40-200опред. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов РФ Экспесс-латекс д/опред. ревматоидного фактора 100опр. t 2-8С №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белка Экспресс-латекс 100опр. t 2-8С №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина прямого №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 250 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Набор реагентов ЛДГ-Абрис+ 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. лактатдегидрогеназы №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белка Экспресс-латекс 250опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Набор реагентов д/клинического анализа кала Абрис+ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 100мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Набор реагентов д/клинического анализа мокроты Диахим 100опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Набор реагентов д/опред. ревматоидного фактора РФ-Экспресс-латекс 250 опр. Абрис+ №1 302.1.250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Антиген кардиолипиновый для РМП 2мл амп. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов д/анализаторов промывающ. раствор универсальный 1л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов Щелочная фосфатаза Абрис+ 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "Набор реагентов ИХА-анти-ТП-ФАКТОР д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 25опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 119"

    "Сыворотка контрольная Diacon N 5мл Норма №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 120"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 121"

    "Сыворотка контрольная Diacon P 5мл Патология №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА общего в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов ИХА-ПСА-УЛЬТРА-ФАКТОР д/опред. ПСА №25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 124"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. лизирующий раствор 1л №1 L21"

    Кол-во: 15

    "Позиция 125"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов АМИЛАЗА САПФИР 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Раствор лизирующий 5л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов Диахим общий белок д/опред. общего белка в сыворотке и плазме крови 5*50мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов д/опред. кардиального тропонина I в крови ИХА-Тропонин I -Фактор 25опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов КАЛИЙ ТФБ 100мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов GPO-PAP 250мл д/опред. триглицеридов в сыворотке и плазме крови №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Разбавитель изотонич. 10л д/анализатора Эрма PCE-210 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-C супер 10мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Мультикалибратор системный 1*3мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 141"

    "Набор реагентов 10л д/анализатора Hemolux, BC-2300 Раствор промывающий №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов д/опред. Глюкозы в крови 5*100мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов АПТВ-тест д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов д/опред. общего и прямого билирубина в сыворотке крови 400 определений №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов АПТВ-Эл-ТЕСТ д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов Белок-PGR 250мл д/опред. общего белка в моче и ликворе №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 100мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-c Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Вода деионизированная Ольвекс 1л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Набор реагентов 1000мл д/диагностики Глюкозы GOD-PAP №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 156"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ 50мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 157"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 158"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Набор реагентов д/опред. CHOD-PAP 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Контроль гематологический 3мл д/анализатора гематологич. норма №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 500мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 162"

    "Набор реагентов Тромбопластин с кальцием д/опред. протромбинового времени фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 164"

    "Вода деионизированная Витал 1л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Раствор калибровочный ДДС 100мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов ГЛЮКОЗА GОD-РАР 500мл д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Антиген кардиолипиновый для РМП 2мл амп. №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 168"

    "Набор реагентов GOD-PAP 1000мл д/опред. глюкозы в сыворотке крови и моче №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 169"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 170"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Раствор очищающий 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Набор реагентов Холестерин общий 255мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 173"

    "Набор реагентов Холестерин общий 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 174"

    "Набор реагентов Креатинин Сапфир 505мл д/опред. креатинина в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Раствор изотонический Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов 100мл д/опред. мочевины в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Набор реагентов 200мл д/опред. креатинина в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 181"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов Холестерин общий 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 183"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 100опр. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 184"

    "Набор реагентов Эритротест-Цоликлон 10мл Анти-А t 2-8C фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 185"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-В №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 186"

    "Раствор изотонический Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 100

    Лот 27

    ЛОТ №27 <Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №27 <Медицинские изделия и Разные товары_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №27 <Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Начальная цена

    3 396 302,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капилляры д/анализатора глюкозы 20мкл №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Тонометр внутриглазного давления набор грузиков металич. д/опред. внутриглазного давления по Маклакову №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пробирка микроцентрифужная 2мл типа Эппендорф с крышкой №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Манжета д/монитора д/измерения НИАД многораз. 33-47см с коннектором №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пробирка микроцентрифужная 2мл типа Эппендорф с делениями №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Коробка стерилизац. круглая с фильтрами №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 45мм №12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Манжета д/тонометра LD-Сuff на бедро 40-66 см хлопок ТПУ, 2 трубки №1 C2T"

    Кол-во: 45

    "Позиция 10"

    "Манжета на плечо д/тонометра LD-CUFF C2A 25-40см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Микропробирка 1,5мл типа Эппендорф с делениями, с завинч. желтой крышкой, нестер. №500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Планшет д/опред. групп крови П-50 прозрачный на 50 лунок №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Шапочка-берет белая на резинке неткан. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Шапочка-берет голубая на резинке неткан. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Шапочка-берет белая на резинке неткан. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Пессарий акушерский тип I разгружающий №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пессарий акушерский тип II разгружающий №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Пессарий акушерский тип III разгружающий №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Набор д/катетеризации вен 2,1*1,4-1,2 №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 20"

    "Набор д/катетеризации вен 1,6*1,0-0,8 №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 21"

    "Комплект белья хир. стер. №1 КХ-87"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Комплект белья акушерский ОП стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 07/710мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Маркер лабораторный перманентный Стеклограф черный, шир. линии 1,0мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Маркер лабораторный перманентный Стеклограф черный, шир. линии 2,5мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Маркер Перманент черный, тонкий №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Катетер пупочный ОП стер. с РКП, ПВХ СН 08/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Контейнер д/биол. образцов 100-120мл 75*60мм РР,стер. №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*70мм*300л №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 3,3м2 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Магистраль инфуз. тип стандарт ОП стер. 250см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.1, метрич.4, круч. игла атравм. 0,9*30мм 1/2 4Д №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла реж. 35мм 1/2 №20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Магистраль удлинит. ОП стер. тип соед. Луер-Лок 1.45*2,75мм, 150см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Дез. средство Чистея плюс 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 50мм*30м вт.18мм наруж.намотка №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Лампа мед. бактерицидная к облучателям Armed №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2, круч. игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 40"

    "Кружка Эсмарха 1,5л с запорным механизмом №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Устройство д/активного дренирования ран 500мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Устройство д/активного дренирования ран 250мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Система д/взятия капиллярной крови Синтавет 200 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. №1 СИ10522001"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Зонд цитощетка ОП стер. №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 45"

    "Лейкопластырь бактерицидный нестер. на тканевой основе 2,3см*7,2см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Стекло предметное АпексЛаб со шлифов. краями 75мм*25мм*1,1мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 47"

    "Контейнер для биоматериала 125мл нестерил. полимерный №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 48"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 49"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 60мл стер. с крышкой завинч. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 50"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,2г/м2 пар №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 28

    ЛОТ №28 <Медицинские изделия и Разные товары_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №28 <Медицинские изделия и Разные товары_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №28 <Медицинские изделия и Разные товары_3>

    Начальная цена

    5 563 085,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капилляр стеклянный 200мкл д/анализа газов крови ОМНИ Си Roshe №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Капилляр стеклянный 115мкл д/анализа газов крови Компакт 3 AVL Roshe №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Игла-бабочка с Луер-адаптером ОП длинна катетера 19см G21 3/4 №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. интегрированная в держатель с защитным чехлом,зеленая G21/1 1/2 0,9*25мм №25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. пластик. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя Visio Plus 25*0,8мм 21G №100 450042"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Ланцет 1,2мм д/каппилярного забора крови розовый №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Ланцет Prolance High Flow желтый 18G 1,8мм №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Ланцет ОП стер. G25 глубина прокола 1,5мм №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Пробирка вакуумная 6мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Ланцет ОП стер. G21 глубина прокола 1,8мм №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пробирка вакуумная 2мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Капилляры с фиксир.меткой разлома 20 мкл №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Переходник-держатель игл многоразовый к вакуумным пробиркам №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Переходник-держатель игл многоразовый к вакуумным пробиркам №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пробирка вакуумная 9мл д/исследований сыв. без наполн. красн. крышка 16мм*100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Капилляры 20мкл №1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Переходник-держатель игл многоразовый к вакуумным пробиркам №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Ланцет 1,2мм д/каппилярного забора крови розовый №200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Ланцет зеленый ОП стер. G21 дл. 1,8мм №200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К2 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Пробирка вакуумная 10мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Криопробирка 5мл с внеш. резьбой,градуир. ПП нестер. №200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Пробирка вакуумная 6мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Пробирка вакуумная 3,6мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Ланцет 21G 1.8мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Пробирка вакуумная с активатором свертывания пластик 4мл 13*75 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Маркер лабораторный Перманент красный тонкий №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Ланцет Vitrex Sterilance Press-safety ОП стер. 2,8мм розовый, игла G21 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К2 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания тромбин 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания и гелем 13*100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Пробирка 1,5мл полипропил. тип Эппендорф №1000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм*100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К2 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Пробирка д/взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Капилляры д/анализатора глюкозы 20мкл №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя с прозрачной камерой зеленая G21 0.8*25мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с К2 ЭДТА №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стандартная G21 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя с камерой визуализации FlashBack ОП стер. G21*0,80мм*25мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Капилляры 10мкл №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Капилляр 20мкл д/анализатора Super Gl №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 73"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя Vacutainer FlashBack 0,7ммх25мм 22G №100 301747"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стандартная G21 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Устройство д/исследований проб крови 100мкл с ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 77"

    "Пробирка д/взятия капиллярной крови Импромини с капилляром ЭДТА К3 200мкл №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП нестер. №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Устройство д/исследований проб крови 0,2мл с К3 ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 82"

    "Капилляр 20мкл с натрий-гепарином №50"

    Кол-во: 500

    "Позиция 83"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 84"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 85"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 86"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 87"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 88"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 89"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 90"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 91"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 92"

    "Криопробирка 5мл с завинч.крышкой силикон. кольцо пластик №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 93"

    "Микропробирка Апекслаб с К2 ЭДТА с капилляром 200 мкл №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 94"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 10000

    Лот 29

    ЛОТ №29 <Медицинские изделия и Разные товары_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №29 <Медицинские изделия и Разные товары_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №29 <Медицинские изделия и Разные товары_4>

    Начальная цена

    9 446 028,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов 120мл д/опред. активности Гликогемоглобина д/HbA1c Direct 600опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/анализатора Super Gl, Super GL Ambulance сенсор глюкозы и лактата 3000опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Альфа-амилаза IFCC д/опред. альфа-амилазы в крови и моче 5*50мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сенсор д/опред. глюкозы и лактата д/анализаторов Super GL Easy, Super GL Compact №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. лизирующий раствор 1л №1 L21"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Сенсор глюкозы и лактата картридж для Super GL Ambulance 6000 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов д/опред. фибриногена 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов ЛПВП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПВП №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Реагент-пак д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов ЛПНП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. альфа-амилазы в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. промывающий раствор Детергент 20л №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Раствор лизирующий 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов Холестерин общий 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. Дилюент-разбавитель 20л №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. АСТ в сыворотке или плазме крови №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. АЛТ в сыворотке и плазме крови №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Мочевина Сапфир 250мл д/опред. мочевины в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Раствор гемолизирующий ДДС 1л д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 5л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Реагент промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 28"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 200

    Лот 30

    ЛОТ №30 <Медицинские изделия и Разные товары_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №30 <Медицинские изделия и Разные товары_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №30 <Медицинские изделия и Разные товары_5>

    Начальная цена

    634 264,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло покровное 24мм*24мм №200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов масло иммерсионное 100г №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Среда питательная Сабуро 2 ГРМ сух. 0,25кг№1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Стекло покровное АпексЛаб 18мм*18мм*0,15мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 5"

    "Камера Горяева д/счета форменных элементов крови 2-х сеточная исполнение 3 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Камера Горяева д/счета форменных элементов крови 2-х сеточная исполнение 3 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов Диахим-ПАП д/окраски мазков по Папаниколау 100 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Камера Горяева д/счета форменных элементов крови 4-х сеточная исполнение 3 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов ДИАХИМ-РЕАГЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРЫ ГОРЯЕВА 1,5л д/подсчета форменных эл.крови фл. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Раствор красителя Реактив Самсона д/исследования ликвора 100 мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Камера д/счета клеточных элементов спинно-мозговой жидкости №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/исслед. фекалий на гельминты по методу Като Диахим-Като 500 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Набор Диахим д/окраски по Граму с фуксином 200 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Среда питательная агар Сабуро с хлорамфениколом 250г сухая №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Среда питательная Колумбийский агар основа 0,5кг №1 1104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Среда питательная 500г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Диахим-СК д/опред. скрытой крови в кале №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому Классик 6000 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов Диахим д/клинич. анализа кала №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов УРЕАПЛАЗМА-50 д/опред. Ureaplasma urealyticum №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов Диахим д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов Среда Мюллера-Хинтона 10мл д/анализатора бактериологич. Sensititre с OADC №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов д/окраски ретикулоцитов Диахим-Дифф-Квик 100мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Среда питательная агар Сабуро с хлорамфениколом 500г сухая №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена на 200 мазков №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама с фуксином Циля 100опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Среда питательная д/выделения коринебактерий 0,25кг Коринебакагар №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Среда питательная Агар Мюллера-Хинтон 500г №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Среда питательная агар селективный 100г д/грибов Candida №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Стекло предметное АпексЛаб без обработки 75мм*25мм*1,8мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 32"

    "Стекло предметное АпексЛаб со шлифов. краями с полосой д/записи 75мм*25мм*1,1мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов Диахим-Ликвор 100мл д/клинич. анализа спиномозговой жидкости 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Смесь д/очистки и обезжирования предметных стекол 1л №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Раствор красителя 1л Азур-эозин по Романовскому №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Среда питательная д/культивирования грибов 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Смесь д/очистки и обезжиривания Диахим-Униклин 1л №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Среда питательная агар 500г д/выделения и дифференциации E.coli O157:H7 №"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. №1"

    Кол-во: 50

    Лот 31

    ЛОТ №31 <Медицинские изделия и Разные товары_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №31 <Медицинские изделия и Разные товары_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №31 <Медицинские изделия и Разные товары_6>

    Начальная цена

    28 072 302,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

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    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карточка д/ввода реагентов №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Карточка д/ввода реагентов №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Карточка д/ввода реагентов №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Электрод референсный pH д/анализатора электролитов EasyStat №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Система детекции Ultraview SISH DNP д/анализатора Ventana BenchMark 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к коллагену IV CIV22 № 50 05267439001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Система детекции Ultraview Red ISH DIG д/анализатора Ventana BenchMark 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody 0,5мл антитела кроличьи моноклон. к Ki-67 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody 0,5мл антитела кроличьи моноклон. к рецептору эстрагена концентрат №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к антигену Десмин клон DE-R-11 5 мл №50 05267005001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Смесь иммерсионная 500мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пробирка д/ПЦР 0,1мл с крышкой в стрипах 4 шт. №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пробирка д/ПЦР 0,2мл с выпуклой крышкой №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к меланосомам HMB45 №50 05479282001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Наконечник д/дозатора 1000мкл универсальный с фильтром ОП стер. №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Раствор промывочный КОНТРАД 70 1л д/анализатора иммунохимич. AСCESS system фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Hepatocyte Specific Antigen Hep-Par1 OCH1E5 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов CONFIRM anti-CD5 д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD5 SP19 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Наконечник д/дозатора 20мкл универсальный с фильтром ОП стер. №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к гладкомышечному актину, № 50 05268303001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Podoplanin D2-40 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к CD138 В-А38 50 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Антитела д/иммуногистохим. исследований антитела к GATA3 мышиные моноклональные клон L50-823 конц. 0,1мл №1 фл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов ID-Internal Quality Control 20мл д/иммуногематологич. исследований ID-Внутренний контроль №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к антигену CA-125, №50 05267269001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов Фермент ПРОТЕАЗА 3 д/анализатора Ventana BenchMark д/гибридизации 200 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,5мл антитела мышиные моноклон. к TTF-1 8G7G3/1 концентрат №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Карточка д/ввода реагентов №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Карточка д/ввода реагентов №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Стекло контрольное д/анализатора Ventana BenchMark с ксенографтами д/опред. статуса гена HER2 №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Буфер промывочный 2л д/анализатора Ventana BenchMark д/гибридизации №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Раствор д/гибридизации д/анализатора Ventana BenchMark 80 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов д/системы модульной cobas 4800 д/опред. мутаций BRAF V600 24 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody 0,1мл антитела кроличьи моноклон. к Caldesmon E-89 концентрат №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Буфер промывочный 2л цитратный, концентрационный фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Коктейль зондов д/анализатора Ventana BenchMark д/определения статуса HER2 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. бета-ХГЧ 100 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Реагент Probe Conditioning Solution 100мл д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i д/ухода за зондом №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Жидкость консервирующая BD SurePath 10мл фл. №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Набор д/цитологич. исследований д/гинекологических образцов 480 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Набор д/цитологич. исследований д/гинекологических образцов 480 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 2,5мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Антитоксин диагностический дифтерийный сухой №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody 1мл антитела кроличьи моноклон. к CDX-2 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 3,5мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Кассета биопсийная желтая разм. отверстий 0,9мм*0,9мм №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Лезвие д/микротомов д/мягких и твердых тканей д/обычной и очень тонкой резки №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Зонд-тампон ОП пластик+хлопок стер. б/пробирки 15см №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к цитокератину 20 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела кроличьи моноклон. к HER2/neu 50 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов д/анализатора Ventana Антитела к Виментину №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Среда питательная агар Сабуро с хлорамфениколом 500г сухая №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела мыш. к р63 4А4 №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Добавка к питательной среде д/выделения энтерококков селектив. №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Нитрофурантоину 100мкг №200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов д/выделения ДНК на 24 образца №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Порошок TRIS д/приг. буферного раствора 15г №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Наконечник д/дозатора 200мкл универсальный с фильтром ОП стер. №1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Наконечники универсальные 0,1-10мкл д/дозаторов с фильтром №1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Пробирка цитологическая с фильтром ОП №500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Раствор промывающий д/электрофореза КАПИЛЛЯРИС/ МИНИКАП №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Сыворотка диагностич. сальмонел. адсорбир.O-9 для РА. лиофилизат д/диагностич.целей 2мл № 5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Тромбин-тест д/опред. тромбинового времени №3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Сыворотка контрольная NORMAL CONTROL 5мл д/электрофореза фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Калибратор стандарт глюкозы 50мл раствор №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов MINICAP B1-B2 PROTEIN д/электрофореза д/опред. белковых фракций с разведением 250 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов Real-time PCR-KRAS-7M д/выявления мутаций в гене KRAS методом ПЦР 36 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Стекло предметное BD SurePath №96 491248"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Набор реагентов Hemoglobin A1C-Direct 144мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилир. гемоглобина №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бацитрацину 0.04 ЕД фл. №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Бумага фильтровальная лабораторная средн. фильтрации 1кг 21см*30см №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Rabbit Monoclonal Antibody 0,5мл антитела кроличьи моноклон. к рецептору прогестерона концентрат №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов Мочевая кислота-Ольвекс 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Материал контрольный NycoCard НbАlс Control 1,5мл д/опред. гликозилированого гемоглобина №2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Набор красителей BD PrepStain 960мл д/гинекологических образцов 480 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Кювета с шариками д/анализаторов свертывания крови Thrombostat-2, CL4 №1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Стекло предметное адгезивное 75мм/25мм/1мм №72"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Набор дисков индикаторн. ДИ-ПЛС-50-01 д/опред. чувствит. синегнойной палочки к антибиотикам 100шт. фл. №11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Раствор системный 1л д/анализатора биохимич. Viva-E №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Калибратор 2,5мл д/анализатора биохимич. Viva негативный д/опред. циклоспорина фл. №3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белока в крови R1 7*20 R2 2*12 № 1 CР7950"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Фурагину 300мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Набор тест-полосок ЭНТЕРОтест-16 д/анализатора Multiskan FC д/опред. энтеробактерий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Набор контролей 5мл д/анализатора Konelab д/опред. спец. белков высокий уровень №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов Диахим-Ликвор 100мл д/клинич. анализа спиномозговой жидкости 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов 130мл д/анализатора Konelab д/опред. креатинкиназы-СК 740 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов IFCC 20мл д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы 1170 опр. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Среда питательная д/культивирования микроорганизмов 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бензилпенициллину 10 ЕД фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов Глюкоза ФКД д/опред. глюкозы в крови 600опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Диск индикаторный с желчью д/идентификации пневмококков №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Налидиксовой кислоте 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Стрептомицину 300мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Набор реагентов 612мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Газ-пакет 2,5л д/анаэростата д/анаэробов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Набор реагентов Антистрептолизин О-Ново латекс 51мл д/анализатора д/опред. антистрептолизина О №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Набор контрольных материалов Ревматоидный контроль-Ново 2мл д/опред. ревматоидного фактора №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов Кальций-Витал 200мл д/опред. кальция №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов д/опред. каолин с растворителем №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Ареометр д/урины №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Пробирка д/разделения крови с обогащ.тромбоцитами плазмой №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-А слаб 10мл д/опред. групп крови фл.-кап. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Набор дисков индикаторн. ДИ-ПЛС-50-01 д/опред. чувствит. грибов к противомик. препаратам 100шт. фл. №6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 121"

    "Крышка д/пробирок выпуклая в стрипах 8 шт. №125"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов 2л д/анализатора Ventana ULTRA CC1 Борат/ЭДТА буфер д/демаскировки АГ №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 123"

    "Микрокювета 50мкл коагуолологическая д/анализаторов свертывания крови АПГ №1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 124"

    "Раствор щелочной Washing solution alkalin 500мл д/анализатора Сапфир 400 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 125"

    "Набор реагентов д/опред. общ. трийодтиронина Т3 общий-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов Т3 Свободный-ИФА-Бест д/опред. Т3 свободного в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Гентамицину 120 мкг фл. №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 128"

    "Пластина биохимическая д/дифферен. энтеробактерий 20 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 129"

    "Среда питательная Коринетоксагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов д/идентификации стафилококка ПБДС №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов д/опред. натрия №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов Prep Kit 1-50 д/анализатора иммуногистохим. д/развед. антител 250 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 133"

    "Сыворотка диагностич. АГНОЛЛА 2мл шигеллезная адсорб. сухая д/РА моновал. фазы 1,2 Зонне №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов ДС-ДИФ-КОРИНЕ д/опред. микроорг. рода коринебактерий и возб. дифтерии №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 135"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Оксациллину 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 136"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Эритромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Набор контролей 5мл д/анализатора Konelab д/опред. спец. белков №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов Микро-ЛА-Тест д/анализатора Multiskan FC д/опред. фенилаланина 360 опр. №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 139"

    "Набор реагентов д/анализатора Ventana Реагент для придания окраске синего цвета №250"

    Кол-во: 17

    "Позиция 140"

    "Набор реагентов д/анализатора Ventana система визуализации ultraVIEW Universal DAB №250"

    Кол-во: 17

    "Позиция 141"

    "Краситель гистологический Hematoxylin II/60% д/анализатора Ventana BenchMark 250 опр. №1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау OG6 №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау Гематоксилин Гарриса №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау ЕА50 №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 145"

    "Емкость-контейнер 0,5л д/колюще-режущих мед. отходов класса Б цвет желтый №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Сыворотка диагностич.2мл шигеллезная адсорбированная сухая д/РА поливалентная: Флекснера 1-5 типа №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов Клиника-Кал д/клинич. анализа кала Компл. №1 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5, антигенный жидкий №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Наконечник д/дозатора 100мкл-5000мкл 150мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов Глюкоза ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора Konelab д/опред. трансферрина 200 опр. №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность д/опред. индекса авидности иммуноглоб. класса G к вирусу простого герпеса I,II типа 48 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Бумага фильтровальная 1кг 20см*20см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Чашечки 2мл д/образцов д/анализатора Eco с системным раствором №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Кларитромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Антиген кардиолипиновый для РМП 2мл амп. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефоперазону/Сульбактаму 50мкг/50мкг фл. №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефепиму 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов 24мл д/анализатора Konelab д/опред. ЛПВП Плюс 720 опр. №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Буфер 10*2л реакционный концентрат д/анализатора Ventana №1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 162"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКД поливалентная д/РА t 2-8C сухая амп. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 163"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Меропенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 164"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКС поливалентная д/РА t 2-8C сухая амп. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 165"

    "Диагностикум коклюшный 5мл жидкий для РА t2-8С амп. №10"

    Кол-во: 26

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA альбумин Системный реагент 10*44мл 1760опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора биохимич. мультикалибратор фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Микропробирка с раствором д/подсчета ретикулоцитов №50 42.117"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама с фуксином Циля 100опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "Реагент промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 171"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 172"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 173"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ-UTS 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. кальция фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 174"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 175"

    "Набор реагентов ФОСФОР-УФ- UTS 100мл д/анализатора д/опред. фосфора фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 176"

    "Набор реагентов д/клинического анализа мокроты Диахим 100опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "Чашечка д/образцов 2мл д/анализатора BST №1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Набор реагентов АЛТ-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA ЛПНП Холестерин Системный реагент 320опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 180"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA АСТ/ГОТ Системный реагент 6*44мл+3*22мл 1320опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 181"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Оксациллину 1мкг №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. мочевины 1100 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 183"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA амилаза Системный реагент 5*22мл 440опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. АЛТ/ГПТ 1320 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-K Келлано №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 186"

    "Мембрана керамическая д/изм. глюкозы и лактата 2-х канальная №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 187"

    "Стекло предметное со шлифов. краями с лункой 76мм*26мм*1,0мм №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Набор реагентов 440мл д/анализатора ERBA XL д/опред. глюкозы 1760 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 189"

    "Пробирка вакуумная 2мл Na фторид/К2 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Пробирка вакуумная 6мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Набор реагентов ERBA Гамма глутамилтрансферазы 2*44+2*11мл 440опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 192"

    "Набор реагентов 100мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. креатинкиназы 440 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Раствор изотонический Диатон-Дифф-ЛМЖ-Дилюент 20л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Набор реагентов РФ-Ольвекс д/анализатора д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 195"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA кальций 10*12мл 480опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 196"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA железо Системный реагент 500опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 197"

    "Набор реагентов ERBA Триглицериды 44мл д/опред. триглицеридов 1760 опр. №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 198"

    "Набор реагентов 275мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 1100 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 199"

    "Среда питательная д/контроля микробной загрязненности сухая - М Агар Сабуро 0,25кг №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 200"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Набор реагентов ВектоННV-6-IgG к чел. герпес-вирусу 6 типа д/опред. иммуноглобулина класса G 96 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Набор реагентов АПТВ-Эл-ТЕСТ д/коагулолометра АК д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 250 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 203"

    "Среда питательная бульон Сабуро 200мл д/культивирования грибов №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 204"

    "Набор реагентов ЩФ-UTS 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Фурагину 300мкг/диск №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 206"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. кетонов в моче №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 207"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Амоксициллину/Клавуланат 20мкг/10мкг фл. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 208"

    "Тест-полоски д/опред.измерения десяти показателей в крови ДекаФАН ЛАУРА №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Набор реагентов АСТ-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Плазма контрольная АК контроль П 1мл д/коагулолометра АК с патологическим диапазоном значений №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 211"

    "Плазма контрольная АК контроль Н 1мл д/коагулолометра АК с нормальным диапазоном значений №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Набор реагентов 5мл д/коагулолометра АК калибровочная плазма №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 213"

    "Контроль гематологич. д/анализаторов Boule Con-Diff Low 16 параметров №1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 214"

    "Набор реагентов 2л д/анализатора Ventana жидкое покровное стекло высокотемпературное №1"

    Кол-во: 56

    "Позиция 215"

    "Набор реагентов МультиТех-Фибриноген д/коагулолометра д/опред. фибриногена 250 опр. №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 216"

    "Крышка д/виал 20мл д/газового хромотографа Agilent ПТФЭ/силикон, магнитная №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 217"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 218"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя с камерой визуализации ОП стер. G22*0,70мм*28мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 219"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 220"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. ОП стер. 3мл /160мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 221"

    "Тест-полоски Уриполиан-10М д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Тест-полоски д/анализа мочи НонаФАН-СГ №50"

    Кол-во: 70

    "Позиция 223"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 224"

    "Набор реагентов АСО-ЭКСПРЕСС ЛАТЕКС д/опред. антистрептолизина О методом латекс-агглютинизации 250 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 225"

    "Буфер Трис-HCI 5мл концентрированный №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Иглодержатель стандартный ОП стер. №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 227"

    "Контроль гематологический 4,5мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 228"

    "Мембрана глюкозооксидная д/анализатора глюкозы Энзискан Ультра №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 229"

    "Панель Pos Combo Type 33 д/анализаторов микробиологич. д/идентиф. Грам-полож. микр. и их чувствительности к антибиотикам тип 33 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 230"

    "Стекло предметное со шлифов. краями 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 200

    "Позиция 231"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 232"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/опред. протромбинового времени 100 опр.-200опр. №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 233"

    "Пипетка Пастера 5мл пластик 195мм с гофр. резервуаром №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 234"

    "Пробирка цилиндрическая без делений с пробкой и этикеткой ПП стер. 12*86мм 5мл №1 11005621"

    Кол-во: 200

    "Позиция 235"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 236"

    "Пробирка 15мл конич., градуир. ОП с вентилируемой крышкой 17мм/120мм №150"

    Кол-во: 200

    "Позиция 237"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 238"

    "Среда питательная д/культивирования аэробов №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 239"

    "Стекло предметное со шлифов. краями с полосой д/записи 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 500

    "Позиция 240"

    "Контейнер лабораторный 60мл д/взятия биопроб нестер. ПП с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 241"

    "Пипетка стеклянная к СОЭ-метру капилляр Панченкова №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 242"

    "Среда питательная Магниевая 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Бацитрацину №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Набор дисков индикаторн. ДИ-ПЛС-50-01 д/опред. чувствит. энтеробактерий к антибиотикам 100шт. фл. №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Нистатину 80 ЕД фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Фурадонину 300мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Фузидиевой кислоте 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Стрептомицину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Полимиксину 300 ЕД фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Пефлоксацину фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Новобиоцину №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Линезолиду 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бацитрацину 10 ЕД фл. №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ампициллину/Сульбактаму 10мкг/10мкг фл. №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Среда питательная суспензионная для СТРЕПТО теста 16 №1 10003386"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Набор реагентов Железо-11 100мл д/опред. железа в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Набор реагентов Щелочная фосфотаза-Витал 250мл д/опред. щелочной фосфотазы №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Набор реагентов д/опред. АЧТВ актин FS №1 В4218-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Набор реагентов д/опред. белка в моче и спинномозг. жидкости Белок-ПГК-Ново 200 №1 B-8047"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Имипенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Сыворотка крови крупного рогатого скота 200мл б/консерванта д/культур клеток стер. жидкая фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Раствор д/депарафинизации EZ Prep Concentrate 10X 2л д/анализатора Ventana BenchMark №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 263"

    "Пробирка д/ПЦР 0,2мл в стрипах 8 шт. №125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 264"

    "Набор реагентов Iron-Ferrozine 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. железа фл. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 265"

    "Жидкость д/промывания 1,7л канистра пластик. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 266"

    "Лента лаб. с наклейками на стекла 500 наклеек рулон №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 267"

    "Ланцет д/забора крови ОП стер. из пятки 2,5мм/1мм №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Пептонная вода 1% готовая к применению 200мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Набор реагентов Азопирам-комплект 100мл д/контроля кач-ва предстер. очистки ИМН №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф нестер. №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 272"

    "Набор реагентов C-Reactive protein-CRP 50мл д/анализатора д/опред. С-реактивного белка фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 273"

    "Капсулы полистироловые д/анализатора Hitachi №1000 18320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Набор реагентов 72мл д/анализатора биохимич. д/опред. гемоглобина А1с №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 276"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора Konelab д/опред. альфа-1-Антитрипсин 200 опр. №2"

    Кол-во: 10

    Лот 32

    ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №32 <Медицинские изделия и Разные товары_7>

    Начальная цена

    19 375 589,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов 459мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 3,5мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Инструмент д/остеосинтеза извлекатель винтов 2,5мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к MiTF C5/D5 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к CD-34 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Uroplakin III AU-1 концентрат №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD56 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к CD138 В-А38 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов 1мл д/иммуногистохим. исследований антитела к CD38 SPC32 мышиные моноклональные №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к TDT 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к p21 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к p53 Bp53-11 №50 05267102001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD43 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к CD-19 концентрат №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgG 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgМ 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к IgD 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. CONFIRM anti-Lambda антитела кроличьи поликлон. к ламбда-цепи антител 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. CONFIRM anti-Kappa антитела кроличьи поликлон. к каппа-цепи антител 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. к CD-15 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела кроличьи моноклон. к CD-79 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. 5мл антитела кроличьи моноклон. к CD-8 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к коллагену IV типа концентрат №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов CONFIRM anti-CD20 д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD20 L26 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. 5мл антитела кроличьи моноклон. к CD-23 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований антитела к CD10 SP67 № 50 05857856001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD3 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов CONFIRM anti-CD5 д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD5 SP19 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. исследований д/анализатора Ventana антитела к Ki-67 кроличьи моноклон. №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к MUM1 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD21 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD2 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. 0,1мл антитела кроличьи моноклон. к CD-4 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. д/анализатора Ventana BenchMark антитела к CD7 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к Hepatocyte Specific Antigen Hep-Par1 OCH1E5 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. гистология антитела к p16 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. антитела к антигену, связанному с эпителием 50 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов д/иммуногистохим. Mouse Monoclonal Antibody 0,1мл антитела мышиные моноклон. к MSH2 G219-1129 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований ID ДиаСелл I-II-III 3*10 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Набор калибраторов 25мл д/анализатора Konelab фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов Диахим-Ликвор 100мл д/клинич. анализа спиномозговой жидкости 200 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Материал контрольный Биохимия мочи 120мл многоуровневый уровень1 фл. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Ланцет д/забора крови ОП стер. контактно-активируемый G21/1.8мм №200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов ID-Internal Quality Control 20мл д/иммуногематологич. исследований ID-Внутренний контроль №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов Мочевая кислота-Ольвекс 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Пептонная вода 1% готовая к применению 200мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов Гемоглобин-Ново 40мл д/анализатора биохимич. д/опред. гемоглобина фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр-Векто ВЭБ-NA-IgG-стрип №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов 60мл д/анализатора Konelab д/опред. холестерина 3000 опр. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов Железо-11 100мл д/опред. железа в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований станд.эритроциты Serascan Diana4 t 2-8C 4*10мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Кассета сенсорная д/анализатора ABL/NPT 300 опр. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Модуль реагентный EasyStat Reagent Module №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Набор реагентов ВектоHBe-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к HBe-антигену вируса гепатита В 12*8 опред. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-HBsAg д/опред. антител к вирусу гепатита В Компл. №2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Микрокювета коагуолологическая ОП 400мкл №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Кювета измерительная с шариками д/анализатора АПГ №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов д/опред. IgG к ЕА вируса Эпштейна-Барр ВектоВЭБ-EA-IgG стрип 12*8 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов ЦМВ-IgG-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. G к ЦМВ t 2-8С №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Набор реагентов ВектоHBe-антиген 12*8 опред. д/иммунофер. выяв. Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке и плазме крови №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Набор реагентов д/опред. сум. антител к кор-антигену вируса геп.В ВектоHBсAg-а/т стрип №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Набор реагентов ВектоHBcAg-IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к core-антигену вируса гепатита В 12*8 опр. t2-8C №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов IFCC 20мл д/анализатора Konelab д/опред. щелочной фосфатазы 1170 опр. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. и подтверждения присутствия HBsAg Компл. №1 48 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов Билирубин-Ново 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и связ. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №2 t 2-8С №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Раствор промывающий 400мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/проточной кюветы №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 72"

    "Концентрат д/приготовления забуферной воды pH 6,8-7,2 50мл №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов д/опред. сум. антител к белку CagA Н.Pylori ХеликоБест-антитела №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов д/опред. концентрации антител к тиреоглобулину АнтиТГ-ИФА-Бест №1 3958"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов д/опред. антител к тирепероксидазе Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ 12*8опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов АСТ-UTS 400мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ 50мл бриллиантового крезилового синего д/окраски ретикулоцитов №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов АПТВ-Эл-ТЕСТ д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №4 480 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена на 200 мазков №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Реагент диагностический иммунохроматограф. THC-OPI-AMP д/опред. каннабиноидов, опиатов, амфетаминов тест №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС-СПЕКТР д/опред. антител к вирусу гепатита С core, NS3, NS4, NS5 24 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Линезолиду 30мкг №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Среда питательная 180мл д/анализатора типа Walkaway, Autoscan вода д/посева фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Промываюший раствор ERBA XL 5*44+5*44мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов NycoCard НbАlс 6,8мл д/анализатора д/опред. гликозилир. гемоглобина 24 опр. фл. №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Реагент диагностический иммунохроматограф. тест R1 IK 200609 Спайсы каннабиоиды и их синтетич. аналоги №50"

    Кол-во: 110

    "Позиция 92"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови карта лаб. диагност. MDmulticard ABO,D,Rh-s,K-pat №10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №2 192 опр. №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл анти-А д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Кювета д/коагулометра однораз. №200"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с К2 ЭДТА №100"

    Кол-во: 2000

    Лот 33

    ЛОТ №33 <Медицинские изделия и Разные товары_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680274Подведение итогов не позднее ЛОТ №33 <Медицинские изделия и Разные товары_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №33 <Медицинские изделия и Разные товары_8>

    Начальная цена

    14 289 140,63

    Валюта

    RUB

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
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