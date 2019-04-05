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    Главная / Торги / закупка спорт.инвентаря в п.Сабетта

    закупка спорт.инвентаря в п.Сабетта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927464Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спорт.инвентаря для спорт.зала в п. СабеттаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927464

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка спорт.инвентаря в п.Сабетта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ТКП № 0784

    Приложение - тех.описание позиций

    Заявка на участие

    Образец договора поставки

    Изменения в извещении

    Запрос скидки № 0958

    Формат ТКП - Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13675

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спорт.инвентаря для спорт.зала в п. Сабетта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927464Подведение итогов не позднее Закупка спорт.инвентаря для спорт.зала в п. СабеттаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спорт.инвентаря для спорт.зала в п. Сабетта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенными документами

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эллиптический тренажер BH Fitness Brazil Plus Program G2375"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Велотренажер DFC B8516R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Электрическая беговая дорожка AeroFit MaxFit 15-7 TV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Мобильная баскетбольная стойка DFC STAND54G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Мяч волейбольный MVA 380K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Сетка для мини-футбольных/гандбольных ворот 3x2x1 (2 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Гимнастический ролик с двумя колесами М-621 Тривес"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Сетка для настольного тенниса DHS P103"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Ракетка для настольного тенниса Start Line Level 600 арт.12704"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Набор для ремонта кия Tweeten Home Repair Kit"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Бильярдный кий "Gladiator" 2 сост. натуральный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Скакалка скоростная Proxima Crossfit JR-7001-R Red"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Обруч массажный Россия "Супер-талия" в мягком оплете, УТ-00003733, 90 см, 2 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Насос для мячей Mikasa PA-22"

    Кол-во: 20

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