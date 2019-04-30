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Номер извещения
ГП927463
Уникальный номер закупки
70-Т-2019
Наименование закупки
Тендер 70-Т-2019 на оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3185
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 21:00 GMT +330.04.2019 21:0030.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927463Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2019 21:0030.04.2019 21:0030.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927463Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
19.12.2019 16:0019.12.2019 16:0019.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927463Подведение итогов не позднее Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.12.201919.12.2019 16:0019.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927463Подведение итогов не позднее Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на предоставление инструмента, оборудования и инженерному сопровождению производства сложных (ловильных) работ при строительстве скважин на месторождениях АО "АРКТИКГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.10.10.100
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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